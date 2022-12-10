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Бизнес

Облачные игры стали гибче: "Ростелеком" запустил тариф с посуточной оплатой

16 декабря 2022 12:32  [81] Бизнес

"Ростелеком" продолжает расширять линейку цифровых продуктов для геймеров, в центре которой тариф "Игровой". Компания запустила опцию "Облачные игры GFN.RU" с возможностью посуточной оплаты (75 рублей/сутки). Теперь сам пользователь решает, какой вариант оплаты облачного игрового сервиса ему выгоднее и удобнее. Если он пользуется облачным геймингом не постоянно, то ему экономичнее подключить посуточный тариф.

Опция "Облачные игры GFN.RU" открывает доступ к сервису облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™. Главное преимущество облачных игр заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры — основная нагрузка приходится на удаленные высокопроизводительные серверы и облачные решения, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную картинку и в режиме реального времени. К тому же сервис оптимизирует игры и графику под конкретного пользователя.

Все, что нужно — это обеспечить высокоскоростное подключение абонентского устройства к интернету. Сочетание передовых технологий NVIDIA и расположение игровых серверов на территории России, а также сверхскоростные оптические каналы передачи данных, предоставленные компанией "Ростелеком", обеспечивают оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки передачи данных. Благодаря игровым серверам в дата-центрах "Ростелеком-ЦОД" в Екатеринбурге и Новосибирске все преимущества облачного гейминга также доступны пользователям Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Игровой сервис GFN.RU — эксклюзивный партнер мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений NVIDIA по развитию игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ. "Ростелеком" начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года, что позволило геймерам запускать самые требовательные к мощности и быстродействию современные игры практически с любого персонального компьютера, сохраняя при этом преимущества графики GeForce новейшего поколения. Подписчикам доступны такие облачные игры как Genshin Impact, Fortnite, Destiny 2, "Мир Танков" и сотни других.

Тарифный план "Игровой" компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. За это время на базе тарифа выросла целая линейка цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф "Игровой" был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома».

Сегодня в линейке помимо тарифа "Игровой", который предлагает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Lesta Games, VK Play и "Фогейм", также входят цифровая витрина "Игровой маркет", облачные игры Nvidia от GFN.RU. Важный этап развития наступил в 2020 году — тарифный план "Игровой" вышел за пределы сети "Ростелекома": теперь абоненты мобильного оператора Tele2 могут получать крутые бонусы в играх от Lesta Games.

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Теги:
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