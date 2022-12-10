Застройщика обязали законсервировать недостроенный ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: с сайта застройщика

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Застройщика обязали законсервировать недостроенный ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, строительство 15-этажного дома №4 на улице Архангельской было приостановлено в 2019 году.

Прокуратура установила, что на стройплощадке не выполняются мероприятия по защите конструкций от осадков и консервация объекта, что может привести к разрушению несущих стен дома. Также на территорию могут попасть дети, что влечет опасность для их жизни.

Ведомство направило в суд исковое заявление об обязании застройщика произвести консервацию недостроя, которое было удовлетворено.

Напомним, строительство дома началось еще в 1990-е годы. В 2019 году планировалось, что ЖК "Дом у озера" будет достроен в течение трех лет. Его строительная готовность тогда составляла 56%.