Фото:
Застройщика обязали законсервировать недостроенный ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, строительство 15-этажного дома №4 на улице Архангельской было приостановлено в 2019 году.
Прокуратура установила, что на стройплощадке не выполняются мероприятия по защите конструкций от осадков и консервация объекта, что может привести к разрушению несущих стен дома. Также на территорию могут попасть дети, что влечет опасность для их жизни.
Ведомство направило в суд исковое заявление об обязании застройщика произвести консервацию недостроя, которое было удовлетворено.
Напомним, строительство дома началось еще в 1990-е годы. В 2019 году планировалось, что ЖК "Дом у озера" будет достроен в течение трех лет. Его строительная готовность тогда составляла 56%.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+