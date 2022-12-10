Семинар для молодежных лидеров АПЗ состоялся в парк-отеле "Морозовский" Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Семинар "Молодежный лидер" для активистов профсоюзного комитета АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" прошел на площадке парк-отеля "Морозовский". Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, участие в мероприятии приняли 40 человек. К приборостроителям присоединились студенты-активисты Арзамасского политехнического института, приборостроительного колледжа и коммерческо-технического техникума.

Председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин рассказал собравшимся о работе и структуре профсоюзов, их роли на предприятиях, также затронул вопросы охраны труда, правозащитной и социальной работы, взаимодействия с органами городской власти и Ассоциацией промышленников и предпринимателей "Развитие".

Участники семинара разработали и защитили авторские проекты по таким направлениям как волонтерская, социальная деятельность, культурно-массовая и спортивная работа, адаптация персонала.