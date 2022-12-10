Семинар для молодежных лидеров АПЗ состоялся в парк-отеле "Морозовский"

Фото: пресс-служба АПЗ
Семинар "Молодежный лидер" для активистов профсоюзного комитета АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" прошел на площадке парк-отеля "Морозовский". Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.
Согласно информации, участие в мероприятии приняли 40 человек. К приборостроителям присоединились студенты-активисты Арзамасского политехнического института, приборостроительного колледжа и коммерческо-технического техникума.
Председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин рассказал собравшимся о работе и структуре профсоюзов, их роли на предприятиях, также затронул вопросы охраны труда, правозащитной и социальной работы, взаимодействия с органами городской власти и Ассоциацией промышленников и предпринимателей "Развитие".
Участники семинара разработали и защитили авторские проекты по таким направлениям как волонтерская, социальная деятельность, культурно-массовая и спортивная работа, адаптация персонала.
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