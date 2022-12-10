Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2022 13:43  [8] Рост тарифа на электроэнергию в Нижегородской области приостановлен впервые за 15 лет
16 декабря 2022 13:36  [28] Семинар для молодежных лидеров АПЗ состоялся в парк-отеле "Морозовский"
16 декабря 2022 13:12  [62] Благоустройство улицы К. Маркса и Соборной площади в Арзамасе будет завершено в 2023 году
16 декабря 2022 13:02  [61] Застройщика обязали законсервировать недостроенный ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе Нижнего Новгорода
16 декабря 2022 12:40  [65] Андрей Захаров: "Дом народного единства – это площадка для диалога с властью"
16 декабря 2022 12:14  [82] Около 290 музыкальных инструментов для учреждений культуры закупили в Нижегородской области в 2022 году
16 декабря 2022 11:54  [103] ЗСНО выступает за ужесточение наказания при нарушениях безопасности на стратегических объектах
16 декабря 2022 11:47  [364] Расписание для 23 частных маршрутов автобусов утверждено в Нижнем Новгороде
16 декабря 2022 11:41  [96] Владимир Путин поручил привести в порядок региональные дороги к 2024 году
16 декабря 2022 11:20  [98] Лучшего сварщика Нижегородской области из "Теплоэнерго" наградили в Арзамасе
Общество

Семинар для молодежных лидеров АПЗ состоялся в парк-отеле "Морозовский"

16 декабря 2022 13:36  [28] Общество
Фото: пресс-служба АПЗ

Фото: пресс-служба АПЗ

Семинар "Молодежный лидер" для активистов профсоюзного комитета АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" прошел на площадке парк-отеля "Морозовский". Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, участие в мероприятии приняли 40 человек. К приборостроителям присоединились студенты-активисты Арзамасского политехнического института, приборостроительного колледжа и коммерческо-технического техникума.

Председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин рассказал собравшимся о работе и структуре профсоюзов, их роли на предприятиях, также затронул вопросы охраны труда, правозащитной и социальной работы, взаимодействия с органами городской власти и Ассоциацией промышленников и предпринимателей "Развитие".

Участники семинара разработали и защитили авторские проекты по таким направлениям как волонтерская, социальная деятельность, культурно-массовая и спортивная работа, адаптация персонала. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph