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Происшествия

Подпольное казино обнаружили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

16 декабря 2022 13:20  [49] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подпольное казино обнаружили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, деятельность игорного заведения в подвале дома на улице Пискунова была пресечена в ночь на 16 декабря.

Следователи в ходе осмотра изъяли три стола для игры в покер, игральные карты и фишки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171. 2 ч. 2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Сейчас проходит допрос фигурантов. При наличии оснований, лица, причастные к организации казино, будут задержаны.

Напомним, в январе деятельность игорного клуба пресекли также в Нижегородском районе.

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Теги:
Азартные игры Следственное управление
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