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Подпольное казино обнаружили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, деятельность игорного заведения в подвале дома на улице Пискунова была пресечена в ночь на 16 декабря.
Следователи в ходе осмотра изъяли три стола для игры в покер, игральные карты и фишки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171. 2 ч. 2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
Сейчас проходит допрос фигурантов. При наличии оснований, лица, причастные к организации казино, будут задержаны.
Напомним, в январе деятельность игорного клуба пресекли также в Нижегородском районе.
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