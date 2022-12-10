Уголовное дело возбуждено в отношении подрядчика строительства 11 соцобъектов в Нижегородской области

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Уголовное дело возбуждено в отношении подрядчика, ведущего работы по строительству 11 соцобъектов в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
Согласно информации, директор ООО "ИСБ" был задержан сегодня утром. Уголовное дело возбуждено по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
В регионе компания в регионе строила шесть ФАПов, детский сад, учреждения культуры в Арзамасе, очистные сооружения в Семенове, ФОК в Кстове и детсад на Бору.
Из-за срыва сроков обязательства по достройке этих объектов взял на себя регион. Они будут построены без итоговых срывов задач.
"Но подобная "работа" недобросовестных подрядчиков недопустима! Остальным подобным деятелям - приготовиться!", - подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, в августе ООО "ИСБ" было оштрафовано на 53,3 млн рублей за срыв сроков строительства ФАПов в Княгининском районе.
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