Уголовное дело возбуждено в отношении подрядчика строительства 11 соцобъектов в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело возбуждено в отношении подрядчика, ведущего работы по строительству 11 соцобъектов в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Согласно информации, директор ООО "ИСБ" был задержан сегодня утром. Уголовное дело возбуждено по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В регионе компания в регионе строила шесть ФАПов, детский сад, учреждения культуры в Арзамасе, очистные сооружения в Семенове, ФОК в Кстове и детсад на Бору.

Из-за срыва сроков обязательства по достройке этих объектов взял на себя регион. Они будут построены без итоговых срывов задач.

"Но подобная "работа" недобросовестных подрядчиков недопустима! Остальным подобным деятелям - приготовиться!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в августе ООО "ИСБ" было оштрафовано на 53,3 млн рублей за срыв сроков строительства ФАПов в Княгининском районе.