Российские хакеры взломали американский сайт ФБР Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт Федерального бюро расследований США. Об сообщает телеканал "360".

Представители объединения даже выложили в Telegram-канале видео входа в систему ФБР. Они рассказали, что в перехваченном трафике сотрудников ФБР есть все пароли — от интернет-магазинов до медицинских карт, а также Google и Apple аккаунтов.

По словам хакеров, полученные пароли подходят при входе в сеть Пентагона.

"В Twitter начинается волна новостей о взломе. Но самое прекрасное, что людям нравится эта новость", — заявили представители Killnet.

Ранее Killnet атаковали сайт Белого дома. Они парализовали его работу на 30 минут.

Как сообщают зарубежные СМИ, KillNet подозревают в нападениях на сайты западных правительственных учреждений и частных компаний, начиная с начала СВО. Хакеры также подозреваются в попытке отключить сайт песенного конкурса "Евровидение" во время выступления Украины на конкурсе 2022 года, но якобы, итальянские власти предотвратили атаку.

Также группа подозревается в организации атак на веб-сайты нескольких крупных аэропортов в США, в результате чего сайты были успешно выведены из строя.