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Общество

Новые принципы молодежной политики в вузах обсудили на Всероссийском студенческом форуме "Твой ход - 2022"

16 декабря 2022 15:25  [91] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Новые принципы молодежной политики вузов стали одной из главных тем Всероссийского студенческого форума "Твой ход - 2022". Об этом сообщает пресс-служба форума.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 700 человек из разных регионов.

К студентам и преподавателям обратился начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он подчеркнул, что в процессе воспитательной работы вузам необходимо опираться на традиционные ценности.

"Понятие "образовательная услуга" ушло в прошлое. Сегодня образование — это обучение плюс воспитание, формирование мировоззрения гармонично развитой личности. Этот процесс невозможен без понимания тех духовно-нравственных ценностей, которые объединяют наше общество. Крепкая семья, ценность человеческой жизни, многонациональное единство и историческая память, справедливость и милосердие – основы нашего культурного ДНК. Они вселяют в нас гордость за свою страну. Это то, что никогда не позволит расколоть нас изнутри", – подчеркнул Сергей Новиков.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что ситуация с воспитательной деятельностью в стране начала кардинально меняться.

"Мы стремимся к тому, чтобы воспитательная деятельность была неразрывно и органично связана со всеми другими направлениями в университете. Сегодня более чем у 400 вузов есть ответственные проректоры по молодежной политике и воспитательной деятельности. Суть этой работы отличается творческим и индивидуальным подходом к студентам в зависимости от их специальности и интересов. Я хотел бы настроить вас на кропотливую, последовательную работу, ведь только объединившись, мы можем достичь поставленных целей", – сказал Валерий Фальков.

Одним из ресурсов поддержки реализации молодежной политики и воспитательной деятельности станет в 2023 году грантовый конкурс Росмолодежи для вузов. Впервые до 30% гранта университеты смогут потратить на укрепление материально-технической базы. 

Ранее сообщалось, что молодежная политика станет одной из приоритетных статей расходов социально-ориентированного бюджета Нижнего Новгорода в 2022 году.

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Теги:
Вузы Молодежь
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