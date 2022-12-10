Работа с отходами в Нижегородской области Экономика

В одном из авторитетных экологических рейтингов Нижегородская область находится на 42-м месте из 85 регионов страны. В рейтинге учитываются такие показатели, как объем отходов, состояние воды, воздуха, почвы и другие. Казалось бы, не так плохо для нашего региона, но стремиться очевидно есть куда. И одним из направлений для приложения усилий может стать переработка отходов. Тем более, что с этого года именно в этой области произошло важное изменение, которое поможет улучшить состояние дел, в частности, с переработкой опасных отходов. И Нижегородской области здесь отводится одна из ключевых ролей.

Без отходов не обходится никто

Всего существует пять классов отходов производства и потребления — самый опасный первый, пятый — это твердые бытовые и коммунальные отходы. В зависимости от источника происхождения отходы распределяются так: чаще всего промышленность производит отходы 1-3 класса, строительство — 3-4 класса, коммунально-бытовое хозяйство — 4-5 класса. Но все же опасные отходы встречаются и в самых обычных мусорных контейнерах. Что это может быть?

К 1-2 классу относятся отходы, которые наносят ущерб здоровью человека, приводят к разрушению экосистемы и природного равновесия, практически не распадаются в природе. Источниками токсичных веществ 1 класса опасности являются: ртутные лампы, градусники, различные терморегуляторы, трансформаторы и конденсаторы. 2 класс опасных отходов — это, прежде всего, различные элементы питания: автомобильные аккумуляторы, батарейки и элементы питания оргтехники, кислотные и щелочные растворы, отработанные масла и остатки нефтепродуктов. Именно эти классы требуют особого внимания: хранения, транспортировки, а также переработки и утилизации.

С 3-го по 5-й классы отходов, от умеренно опасные до практически неопасные, перерабатываются самой природой, хотя это и может занимать до 10 лет, а основная проблема этих классов — в их объемах, что тоже требует решения вопросов с хранением и переработкой.

Но сейчас мы расскажем о возможностях, которые открывают, как ни странно, самые опасные отходы — при разумном подходе к их дальнейшему использованию.

Опасные и полезные

На данный момент в федеральном классификационном каталоге отходов насчитывается 488 видов отходов 1 и 2 классов, и их количество постоянно увеличивается. В стране работают порядка 60 тыс. организаций-отходообразователей этих видов.

К сожалению, в этой сфере накопились проблемные точки: наличие многочисленных свалок и брошенных комбинатов с копившимися десятилетиями отходами, отсутствие надлежащего учета и контроля за обращением с отходами.

Поэтому в национальном проекте "Экология" на первом месте среди целей было выделено создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, введение в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию этих отходов.

Кроме прочего, это не только защитит окружающую среду и население, но и даст возможность сформировать новую отрасль экономики. Отходы одних стадий технологического процесса станут сырьем для других, что позволит создать производство замкнутого цикла и исключить захоронение вредных веществ. Экономика замкнутого цикла позволяет сохранить благоприятную экологическую обстановку и не исчерпать ценные виды сырья, бездумно выбрасывая то, что можно использовать повторно.

Новые правила работы — решение старых проблем и создание точек роста

С 1 марта 2022 года были введены новые правила по обращению с отходами I и II классов опасности.

Задача - создать инфраструктуру, которая позволит контролировать весь жизненный цикл отходов от источников образования до переработки, а также максимально полно возвращать полезные компоненты в обращение, была доверена дочерней организации Госкорпорации Росатом — Федеральному экологическому оператору (ФГУП "ФЭО"). ФЭО начал осуществлять деятельность по учету, сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию данных отходов на всей территории страны.

Вся информация — в одном месте

Одним из важнейших элементов нового порядка работы является Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК). К системе получили доступ отходообразователи, организации по транспортировке и переработке, а также ключевые ведомства-регуляторы (Минприроды России, Росприроднадзор, ФАС, Минтранс).

Выглядит новая цифровая платформа как привычный маркетплейс, где все участники рынка имеют возможность подавать заявки на вывоз отходов в режиме реального времени, заключать договоры, обмениваться электронными документами. ФГИС ОПВК позволяет более тщательно проверять пользователей на предмет их соответствия требованиям безопасности и надежности. Сейчас на площадке зарегистрировано около 31 тыс. юридических лиц, что составляет примерно половину рынка. И для всех них работа во ФГИС ОПВК — это возможность загрузки своих мощностей, гарантия стабильности, поиск надежных контрагентов. Каждый день к системе подключается все больше участников рынка.

Кроме того, благодаря ФГИС ОПВК Федеральный экологический оператор смог инвентаризировать отходы и места их хранения, эти данные предоставлены Росприроднадзору.

Таким образом платформа уже стала настоящей федеральной цифровой экосистемой, способной обеспечить фиксацию всего жизненного цикла опасных отходов с момента образования до факта утилизации или обезвреживания.

Экотехнопарк — рабочие места и надежный контроль за окружающей средой

Федеральный экологический оператор также уже начал работу по расширению возможностей переработки опасных отходов. Для этого планируется построить 7 экотехнопарков. Первые два, в Саратовской и Курганской областях, находятся в активной фазе строительства.

Это современные предприятия, оснащенные передовыми технологиями, многоуровневыми автоматизированными системами безопасности и экологического контроля и отвечающие принципам экономики замкнутого цикла. Схема организации производства предотвращает контакт отходов с компонентами окружающей среды. На предприятиях будет обеспечен замкнутый цикл производства, исключающий захоронение отходов.

Экотехнопарк в Нижегородской области будет полностью ориентирован на переработку химических источников тока, в том числе аккумуляторов электротранспорта.

Для каждого типа аккумуляторов будет создана специальная технологическая линия. Технологический процесс ориентирован на извлечение алюминия, меди, магнитной фракции, литий-содержащего концентрата, никель-кобальтового сплава и никель-железного сплава. На этапе проектирования учитываются требования к материалам, которые в дальнейшем будут использоваться при производстве систем накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах.

Нижний Новгород наряду с другими крупными городами вошел в список пилотных регионов по развитию электротранспорта. Таким образом, благодаря новому производству в регионе будет решена комплексная задача по переходу на экологичный транспорт и созданию системы рециклинга в сфере обращения с аккумуляторами электромобилей.