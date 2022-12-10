Радиация: источники и влияние радиации на человека

Радиация - это ионизирующее излучение, которое наносит непоправимый ущерб всему в окружающей среде. Страдают люди, животные и растения. Самая большая опасность заключается в том, что он не виден человеческому глазу, поэтому важно знать его основные свойства и эффекты, чтобы вы могли защитить себя.

Радиация сопровождает человека всю его жизнь. Он содержится как в окружающей среде, так и в каждом из нас. Наибольшее влияние оказывают внешние источники. Многие слышали об аварии на Чернобыльской АЭС, последствия которой до сих пор ощущаются в нашей жизни. Оказалось, что люди не были готовы к такой встрече. В очередной раз подтверждается, что в мире происходят события, которые человек не может контролировать.

Источники радиации

Всю радиоактивность на Земле можно разделить на два основных типа: естественную и искусственную. Первый включает в себя излучение из космоса, почвы и газов. Искусственный обусловлен использованием человеком атомных электростанций, различных медицинских приборов и атомных электростанций.

Природные источники

Радиоактивность естественного происхождения всегда была на нашей планете. Радиация присутствует во всем, что окружает человека: в животных, растениях, почве, воздухе и воде. Считается, что этот небольшой уровень радиации не оказывает вредного воздействия. Однако некоторые ученые придерживаются иного мнения. Поскольку у человека нет возможности повлиять на эту опасность, следует избегать обстоятельств, повышающих допустимые уровни.

Типы природных источников

Космические лучи и солнечная радиация являются очень мощными источниками, которые могут уничтожить все живое на Земле. К счастью, планета защищена от этого эффекта своей атмосферой. Однако люди пытаются исправить эту ситуацию, развивая деятельность, которая создает озоновые дыры. Не стоит слишком долго находиться под прямыми солнечными лучами.

Излучение земной коры опасно вблизи месторождений различных минералов. При сжигании угля или использовании фосфорных удобрений радионуклиды активно попадают в организм человека через воздух, которым вы дышите, и пищу, которую вы едите.

Радон - это радиоактивный химический элемент, присутствующий в строительных материалах. Это бесцветный газ без запаха и вкуса. Он активно накапливается в почве и высвобождается при добыче полезных ископаемых. Он попадает в жилые помещения с бытовым газом, а также с водопроводной водой. К счастью, его концентрацию легко уменьшить, постоянно проветривая помещения.

Искусственные источники

Этот вид был создан людьми. Его воздействие усиливается и распространяется ими. Во время начала ядерной войны не так страшны мощь и массивность оружия, как последствия радиоактивности после взрыва. Даже если вы не будете поражены волной давления или физическими факторами - радиация убьет вас.

Искусственные источники включают:

Атомные электростанции;

Медицинское оборудование;

Отходы с заводов;

Некоторые драгоценные камни;

Некоторые предметы старины вывезены из опасных зон. Включая Чернобыль.

Стандарты радиоактивности

Ученые обнаружили, что радиация по-разному влияет на отдельные органы и организм в целом. Для оценки ущерба, вызванного хроническим радиационным облучением, была введена концепция эквивалентной дозы. Он рассчитывается по формуле и равен произведению дозы, поглощенной организмом, и средней дозы для конкретного органа или всего человеческого тела и множителя массы.

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Влияние радиации на человека

Радиоактивность оказывает огромное влияние на население. Она влияет не только на людей, столкнувшихся с опасностью, но и на последующие поколения. Такие обстоятельства обусловлены воздействием радиации на генетическом уровне. Различают два типа воздействия:

Соматический. Заболевания возникают у пострадавшего, получившего дозу радиации. Это приводит к лучевой болезни, лейкемии, опухолям различных органов, местным радиационным повреждениям.

Генетический. Связаны с дефектами генетического аппарата. Появляется в последующих поколениях. Затрагивает детей, внуков и более отдаленных потомков. Происходят генетические мутации и хромосомные изменения.

Помимо негативного воздействия, существует и позитивное. Благодаря изучению радиации ученым удалось разработать на ее основе жизненно важные методы лечения.

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