Дума Дзержинска направит обращение к Председателю Правительства РФ по вопросу платы за общедомовое имущество Политика

Дума Дзержинска направит обращение в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, депутаты предлагают приостановить действие постановления, изменившего расчет платы жителей за содержание общедомового имущества.

С инициативой выступил депутат Сергей Чендырин, которого поддержали коллеги из комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

Обращение к Михаилу Мишустину содержит предложение о приостановке действия Постановления Правительства РФ №92 от 03.02.2022г.

Этот документ начал действовать с 1 сентября этого года. Если раньше жителям выставляли расчет по потреблению ресурсов в пределах норматива, то теперь платить придется за фактически потребленный объем.

"Мы предложили приостановить действие постановления на три года или до полного оприборивания всех жилых помещений в домах. Также предложили повысить повышающий коэффициент для квартир без счетчиков, чтобы замотивировать собственника его установить. Есть квартиры резиновые, где один собственник, а проживающих много, им не выгодно ставить счетчики, но это не правильно. Потому что там, где учет-добро не утечет", - сказал Сергей Чендырин.

"Мы уже сталкивались с подобной ситуацией, когда аналогичный порядок начал действовать на домах с непосредственным управлением, и к нам пошли жители с жалобами, что они платят за содержание мест общего пользования больше, чем потребляют в квартире. Мы прогнозируем, что такая ситуация у нас будет в первом квартале следующего года. Поэтому родилось обращение", - пояснил депутат.