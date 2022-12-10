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Нижегородские компании могут присоединиться к благотворительному проекту "Добромобиль". Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, проект команды "800 добрых дел" стартует 21 декабря и продлится до 30 декабря.
В его рамках нижегородские организации могут подарить необходимые вещи благотворительным фондам. С их списком можно ознакомиться по ссылке.
Для того, чтобы принять участие в благотворительном проекте, необходимо подготовить подарки из списка, связаться с организаторами по почте romanova@nizhny800.ru и пригласить к себе в офис "Добромобиль Соболь NN". В оговоренный день подарки заберут и отвезут в один из благотворительных фондов.
В прошлом году проект охватил более 80 благотворительных фондов. Кроме того, благодаря пожертвованиям на платформе "800 добрых дел" и продаже новогодних открыток было собрано 195 тысяч рублей.
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