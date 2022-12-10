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Все ФАПы Нижегородской области в 2023 году подключат к интернету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, проблему отсутствия интернета в фельдшерско-акушерских пунктах министр озвучил на заседании рабочей группы в Совете Федерации РФ.
В проведении "оптоволокна" и настройке спутниковой связи в нижегородских ФАПах пообещали помочь Минздрав и Минцифры России.
Всего в регионе работает 865 ФАПов, из которых только 152 имеют доступ в интернет.
Ранее сообщалось, что десять нижегородских медучреждений переходят на "Единую цифровую платформу".
Также напомним, что сайты всех больниц Нижегородской области будут обновлены до конца 2022 года.
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