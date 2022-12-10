Все ФАПы Нижегородской области в 2023 году подключат к интернету Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Все ФАПы Нижегородской области в 2023 году подключат к интернету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, проблему отсутствия интернета в фельдшерско-акушерских пунктах министр озвучил на заседании рабочей группы в Совете Федерации РФ.

В проведении "оптоволокна" и настройке спутниковой связи в нижегородских ФАПах пообещали помочь Минздрав и Минцифры России.

Всего в регионе работает 865 ФАПов, из которых только 152 имеют доступ в интернет.

Ранее сообщалось, что десять нижегородских медучреждений переходят на "Единую цифровую платформу".

Также напомним, что сайты всех больниц Нижегородской области будут обновлены до конца 2022 года.