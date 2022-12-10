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Общество

Волонтеры поздравили детей Педиатрического института Университетской клиники ПИМУ с Новым годом

16 декабря 2022 18:25  [76] Общество

Волонтёры-медики Нижегородской области поздравили детей Педиатрического института Университетской клиники ПИМУ с наступающим Новым годом.

В гости к детям пришёл Дедушка Мороз со Снегурочкой и сказочные звери! Пришли ребята не с пустыми руками, а с подарками. Для 80-ти детей получилось забыть о болезни и поверить в чудо! 

"Ежегодно на Новый год мы радуем детей, которые проходят у нас лечение. У нас лежат дети с орфанными заболеваниями,муковисцидозом,болезнью Крона и заболеваниями центральной нервной системы", - говорит и.о руководителя НИИ педиатрии Алла Евгеньевна Лаврова.

Ранее сообщалось, что ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний.

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Теги:
Медицина и здоровье ПИМУ
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