Главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представят проекты по развитию региона на Регсовете Общество

Главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представят проекты по развитию региона на стратегической сессии Регионального совета, который начал работу накануне в здании Дома народного единства в парке им. Пушкина в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в рамках Регсовета было создано восемь профильных комиссий по основным направлениям развития региона, заседания комиссий проходили в течение года.

Старт работе стратсессии дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В ней принимают участие заместители губернатора и министры регионального правительства, главы муниципальных округов Нижегородской области, депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский, эксперты.

Глеб Никитин, обращаясь к участникам, подчеркнул, что работа Регсовета построена по аналогии с форматом проведения Государственного совета РФ.

"Это не совещание, не «разбор полетов», не то место, где органы исполнительной власти начинают предъявлять претензии. Это абсолютно равный диалог, который предполагает выявление проблем. И этот диалог затронет такие важные для жителей региона проблемы, как жилищно-коммунальное хозяйство, содержание коммуникаций, реформа по обращению с твердыми бытовыми отходами, газификация и многие другие. Это важнейшие темы, которые требуют, как использования новых подходов, так и модернизации старых. Создана экспертная группа, которая поможет оценивать ваши идеи и воплотить их в жизнь. Уверен, что такой симбиоз поможет нам увидеть конкретные решения, которые смогут лечь в основу различных региональных программ", - сказал Глеб Никитин.

Участников стратегической сессии распределили на девять рабочих групп. У каждой – своя тема для проработки: здравоохранение, образование, молодежная политика, общественный транспорт, развитие сельских территорий, промышленное производство, туризм, ЖКХ и «мусорная» реформа.

"Мы с коллегами совместно выбрали девять тем. По нашему мнению, они наиболее актуальны в нынешнее время. Впоследствии мы будем проводить более сфокусированные заседания, разбирать конкретные ситуации, потому что девять тем – это достаточно много. Безусловно, во всех направлениях чрезвычайно важен опыт глав местного самоуправления. Вы работаете «на земле», видите, что заботит и волнует жителей и как реализуются те или иные законы, которые мы инициируем для нижегородцев. Членов правительства призываю прислушиваться к их мнению, быть более гибкими в принятии решений", - сказал Глеб Никитин.

В течение первого дня участники обменивались опытом и идеями, обсуждали актуальные проблемы и новые варианты их решения. В повестке заседания - стратегия развития региона, привлечение дополнительных средств в работе органов местного самоуправления, работа в условиях СВО, санкций и другие вопросы.

Так, рабочая группа "Общественный транспорт" активно вступила в обсуждение вопросов, касающихся качества обслуживания населения пассажирскими перевозками в областном центре и в муниципалитетах. Глава местного самоуправления г.о. Навашинский Татьяна Берсенева отметила одну из важных задач - доступность транспортных услуг для жителей отдаленных малонаселенных местностей при сохранении безубыточности муниципальных транспортных предприятий. Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин и глава администрации Приокского района Михаил Шатилов рассказали о желании запустить скоростной транспорт и разгрузить городские магистрали.

Итогом работы стратегической сессии станет презентация, которая будет представлена губернатору в рамках заседания Регионального совета. Напомним, в Региональный совет Нижегородской области входит 74 человека.