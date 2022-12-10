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Общество

Выявлять деструктивные субкультуры в подростковой среде обучают педагогов эксперты НГЛУ

17 декабря 2022 11:30  [82] Общество
Для педагога уметь провести профилактику влияния на ребенка деструктивной субкультуры - значит, спасти детские жизни

Для педагога уметь провести профилактику влияния на ребенка деструктивной субкультуры - значит, спасти детские жизни

Работа по реализации государственного задания от Министерства высшего образования и науки по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма продолжается в НГЛУ, сообщает пресс-служба вуза.

В частности, была реализована программа повышения квалификации "Выявление деструктивных субкультур (криминальная субкультура "АУЕ", футбольные хулиганы, скулшутинг, группы смерти) в образовательных учреждениях, местах принятия и профилактики негативных проявлений в подростковой среде" для педагогических работников и управленческих лиц образовательных учреждений высшего, средне-профессионального, среднего, школьного и дошкольного образования различных регионов страны.

"Мне кажется, все родители и учителя боятся этой проблемы, - отметил эксперт Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, профессор, доктор психологических наук, Галина Сорокоумова. – Время от времени, после очередного преступления в подростковой среде, общественность недоумевает: как это произошло, почему, ведь ребенок был из благополучной семьи, учился в элитном лицее! И здесь мы как раз и сталкиваемся чаще всего с тем, что подросток в какой-то момент оказался под влиянием какой-либо деструктивной субкультуры. Уметь вовремя выявить данный факт или предпринять профилактические действия – значит, спасти детские жизни".

Программа помогает слушателям в том числе понять, как обеспечить педагогам условия для профилактики проявления деструктивного поведения учащихся; каковы причины возникновения деструктивного поведения подростков, и какими бывают его формы; вооружить педагогов методиками диагностики уровня агрессивности, личностных и характерологических особенностей, лежащих в основе проявления деструктивных форм поведения; обучить психолого-педагогическому сопровождению и поддержке учащихся с признаками деструктивного поведения; использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов.

Слушательница программы из города Дзержинска Нижегородской области Анна Мосеева отметила, что "рассматриваемая тема имеет высокую социальную значимость". "Все материалы предложены в доступной к пониманию и усвоению форме. Обучение также подразумевало коммуникацию между слушателями курсов, что важно для обмена информацией и опытом работы. Внушительный перечень дополнительной литературы способствует всестороннему изучению данной темы", добавила Анна Мосеева.

Татьяна Соловьева из Вологды подчеркивает продуктивность образовательного процесса. "Благодарю за возможность пройти повышение квалификации по столь актуальной в настоящее время тематике. Обучение было построено в удобной для слушателей форме. Лекции, прочитанные высококвалифицированным специалистом, были очень увлекательными и дали много важной информации. С удовольствием буду еще не раз пользоваться возможностью научиться чему-то новому и повысить квалификацию. Спасибо преподавателю и организаторам!" – отметила Татьяна Соловьева.

По результатам прохождения обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

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Теги:
Вузы НГЛУ Образование
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