Наталья Симонова: Благодаря Дому народного единства эффективность работы НКО повысится

Благодаря появлению Дома народного единства эффективность работы некоммерческих организаций возрастет. Об этом заявила директор нижегородской региональной благотворительной общественной организации "Забота" Наталья Симонова, говоря об открытии в Нижнем Новгороде Дома народного единства.
"Замечательно, что в центре города появилась такая площадка. С одной стороны, сам город преображается за счет реализации таких проектов, с другой – работа на новой площадке позволит некоммерческим организациям объединиться. Каждая НКО вносит свой вклад в развитие региона, а когда наши усилия объединяются такой структурой, как Дом народного единства, мы можем работать эффективнее", - сказала она.
"Дом народного единства – площадка, где мы можем как эксперты, исполнители услуг или как инициативные граждане объединить свои усилия в интересах людей, города, всего региона", - добавила Наталья Симонова.
Напомним, 15 декабря в парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде официально открыли новое здание Дома народного единства. В церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Это первый региональный центр для развития гражданского общества и консолидации активной общественности. Под эгидой Дома народного единства проводятся мероприятия и реализуются проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание патриотизма, противодействие деструктивным течениям, содействие профессиональным и экспертным сообществам, просветительские и образовательные программы.
Представителям некоммерческого сектора ресурсный центр Дома будет оказывать консультационную помощь по правовым, финансово-экономическим вопросам и в подготовке грантовых заявок
На базе Дома народного единства также действуют ресурсный центр для НКО и инициативных граждан, проектный офис по оказанию помощи Харцызску (ДНР), координационный центр по поддержке нижегородских военнослужащих, аппарат регионального совета Нижегородской области.
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