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Общество

Наталья Симонова: Благодаря Дому народного единства эффективность работы НКО повысится

17 декабря 2022 11:44  [62] Общество

Благодаря появлению Дома народного единства эффективность работы некоммерческих организаций возрастет. Об этом заявила директор нижегородской региональной благотворительной общественной организации "Забота" Наталья Симонова, говоря об открытии в Нижнем Новгороде Дома народного единства.

"Замечательно, что в центре города появилась такая площадка. С одной стороны, сам город преображается за счет реализации таких проектов, с другой – работа на новой площадке позволит некоммерческим организациям объединиться. Каждая НКО вносит свой вклад в развитие региона, а когда наши усилия объединяются такой структурой, как Дом народного единства, мы можем работать эффективнее", - сказала она.

"Дом народного единства – площадка, где мы можем как эксперты, исполнители услуг или как инициативные граждане объединить свои усилия в интересах людей, города, всего региона", - добавила Наталья Симонова.

Напомним, 15 декабря в парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде официально открыли новое здание Дома народного единства. В церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Это первый региональный центр для развития гражданского общества и консолидации активной общественности. Под эгидой Дома народного единства проводятся мероприятия и реализуются проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание патриотизма, противодействие деструктивным течениям, содействие профессиональным и экспертным сообществам, просветительские и образовательные программы.

Представителям некоммерческого сектора ресурсный центр Дома будет оказывать консультационную помощь по правовым, финансово-экономическим вопросам и в подготовке грантовых заявок

На базе Дома народного единства также действуют ресурсный центр для НКО и инициативных граждан, проектный офис по оказанию помощи Харцызску (ДНР), координационный центр по поддержке нижегородских военнослужащих, аппарат регионального совета Нижегородской области.

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Теги:
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