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Общество

Жительница Нижнего Новгорода поблагодарила водителя автобуса Т-83 за спасение ее мужа

17 декабря 2022 11:38  [1] Общество

Жительница Нижнего Новгорода поблагодарила водителя автобуса Т-83 за спасение ее мужа, которому стало плохо во время поездки.

Как сообщает ГКУ НО "Центр развития транспортных систем", пассажиру во время движения автобуса стало плохо, он жаловался на сердце. Водитель автобуса Т-83 Расим Юсифов остановил транспортное средство, вместе с пассажирами вынес мужчину на свежий воздух, принес воды, предложил медикаменты и оказал другую необходимую помощь. Пассажир пришел в себя.

"Только убедившись в том, что здоровью мужчины ничего не угрожает, и получив заверения в отсутствии необходимости вызова скорой помощи, Расим Юсифов продолжил движение автобуса", - добавили в учреждении.

Как отметил индивидуальный предприниматель Мурвет Алиев, автобусы которого обслуживают маршрут Т-83, у Расима это не первый подобный случай. "И я не удивлен его достойным поведением. Коллектив водителей у нас большой, но, к сожалению, не все могут проявить такое же чувство человеческого сострадания", - подчеркнул он, добавив, что обязательно поощрит водителя

Напомним, что задать вопросы о работе общественного транспорта нижегородцы могут по многоканальному телефону кол-центра: 8 (831) 422-28-25 с 6.00 до 22.00, в том числе в праздничные и выходные дни.

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Теги:
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