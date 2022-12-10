Нацпроекты — людям
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2022 12:22  [21] "Индекс оливье" в России за год вырос на 8,53%
17 декабря 2022 12:08  [42] Участники специальной военной операции смогут отправлять письма домой бесплатно
17 декабря 2022 11:44  [68] Наталья Симонова: Благодаря Дому народного единства эффективность работы НКО повысится
17 декабря 2022 11:38  [73] Жительница Нижнего Новгорода поблагодарила водителя автобуса Т-83 за спасение ее мужа
17 декабря 2022 11:30  [86] Выявлять деструктивные субкультуры в подростковой среде обучают педагогов эксперты НГЛУ
17 декабря 2022 10:48  [142] Главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представят проекты по развитию региона на Регсовете
16 декабря 2022 18:38  [289] Почти 500 единиц техники очищали дороги Нижегородской области от снега 16 декабря
16 декабря 2022 18:25  [272] Волонтеры поздравили детей Педиатрического института Университетской клиники ПИМУ с Новым годом
16 декабря 2022 18:18  [302] Дмитрий Сивохин поручил ДУКам Нижнего Новгорода очистить кровли домов от снега и наледи
16 декабря 2022 18:04  [310] Все ФАПы Нижегородской области в 2023 году подключат к интернету
Общество

Участники специальной военной операции смогут отправлять письма домой бесплатно

17 декабря 2022 12:08  [42] Общество

Участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Как отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета Андрей Турчак, решить эту проблему просили и сами военнослужащие, и их близкие.

"Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости. Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники", – отметил он.

Андрей Турчак подчеркнул, что партия будет оперативно принимать необходимые решения, чтобы приблизить победу.

"Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки", – заключил он.

Напомним, 23 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о расширении перечня получателей региональных мер поддержки для участников СВО.

Меры поддержки теперь распространяются на участвующих в специальной военной операции нижегородских контрактников и добровольцев, заключивших контракт, начиная с 24 февраля 2022 года, а также сотрудников Росгвардии. Их семьи тоже смогут заключать военный социальный контракт и пользоваться мерами поддержки от региона. До этого меры касались только мобилизованных граждан и добровольцев, заключивших контракт после 21 сентября 2022 года.

В рамках военного социального контракта предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение. В их числе - 50-процентная компенсация коммунальных платежей, освобождение от платы за детские сады, бесплатное горячее питание школьникам, бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования.

Ранее Госдумой принят пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно. Партия обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Также приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.
Принят закон о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, он распространил на таких граждан меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

По инициативе "Единой России" статус ветерана боевых действий получили пограничники, задействованные в СВО. Статусом ветеранов боевых действий также наделены и гражданские лица, привлеченные к выполнению задач спецоперации. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Статус ветеранов боевых действий получили добровольцы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Единая Россия партии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph