Участники специальной военной операции смогут отправлять письма домой бесплатно Общество

Участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Как отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета Андрей Турчак, решить эту проблему просили и сами военнослужащие, и их близкие.

"Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости. Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники", – отметил он.

Андрей Турчак подчеркнул, что партия будет оперативно принимать необходимые решения, чтобы приблизить победу.

"Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки", – заключил он.

Напомним, 23 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о расширении перечня получателей региональных мер поддержки для участников СВО.

Меры поддержки теперь распространяются на участвующих в специальной военной операции нижегородских контрактников и добровольцев, заключивших контракт, начиная с 24 февраля 2022 года, а также сотрудников Росгвардии. Их семьи тоже смогут заключать военный социальный контракт и пользоваться мерами поддержки от региона. До этого меры касались только мобилизованных граждан и добровольцев, заключивших контракт после 21 сентября 2022 года.

В рамках военного социального контракта предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение. В их числе - 50-процентная компенсация коммунальных платежей, освобождение от платы за детские сады, бесплатное горячее питание школьникам, бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования.

Ранее Госдумой принят пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно. Партия обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Также приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Принят закон о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, он распространил на таких граждан меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

По инициативе "Единой России" статус ветерана боевых действий получили пограничники, задействованные в СВО. Статусом ветеранов боевых действий также наделены и гражданские лица, привлеченные к выполнению задач спецоперации. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Статус ветеранов боевых действий получили добровольцы.