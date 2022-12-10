Нацпроекты — людям
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2022 13:05  [1] Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за минувшие сутки
17 декабря 2022 12:22  [61] "Индекс оливье" в России за год вырос на 8,53%
17 декабря 2022 12:08  [77] Участники специальной военной операции смогут отправлять письма домой бесплатно
17 декабря 2022 11:44  [91] Наталья Симонова: Благодаря Дому народного единства эффективность работы НКО повысится
17 декабря 2022 11:38  [94] Жительница Нижнего Новгорода поблагодарила водителя автобуса Т-83 за спасение ее мужа
17 декабря 2022 11:30  [101] Выявлять деструктивные субкультуры в подростковой среде обучают педагогов эксперты НГЛУ
17 декабря 2022 10:48  [188] Главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представят проекты по развитию региона на Регсовете
16 декабря 2022 18:38  [294] Почти 500 единиц техники очищали дороги Нижегородской области от снега 16 декабря
16 декабря 2022 18:25  [277] Волонтеры поздравили детей Педиатрического института Университетской клиники ПИМУ с Новым годом
16 декабря 2022 18:18  [303] Дмитрий Сивохин поручил ДУКам Нижнего Новгорода очистить кровли домов от снега и наледи
Общество

Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за минувшие сутки

17 декабря 2022 13:05  [1] Общество

Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за минувшие сутки, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Александра Нагина, снег вывозят с проспектов Ленина, Октября, улиц Гайдара и Дьяконова. С раннего утра подрядчики работают на ул. Переходникова, Веденяпина, Героя Прыгунова, Плотникова, Пермякова, Мончегорской, Дружаева, пр. Ильича. Дороги, остановки и подходы к ним обрабатывают противогололедными реагентами, расчищают внутриквартальные проезды, подходы к пешеходным переходам, тротуары, а также детские площадки.

Со стихией на Автозаводе борются более 900 дворников и 45 единиц техники.

В Сормове снег вывозили ночью с улиц Исполкома, Вождей революции, Базарной, Новосоветской, Судостроительной, Зайцева, а также разворотных колец ЗКПД. Сейчас работы ведутся на улицах Свободы, Героев Космоса и в посёлке Народный.

В Приокском районе за последние сутки подрядчики вывезли 1,8 тыс кубометров снега с улиц Вологдина, Горной, Кащенко, Корейской, дублеров проспекта Гагарина и Анкудиновского шоссе. "Работы проводились, в том числе, и по обращениям жителей. Выходные ожидаются снежные, поэтому мы все задействованы в районе. Будем объезжать и дворы, и дороги, и объекты озеленения. На данный момент подрядчики вывозят снег, сегодня работы планируются на проспекте Гагарина, улицах Сурикова, Цветочной, Петровского, Карбышева, на Двинском проезде. Перед снегопадом все дороги и тротуары обработали противогололедными материалами", - сообщил глава Приокского района города Михаил Шатилов.

Снегоуборочные работы идут во всех районах Нижнего Новгорода. В Канавине на Мещерке и в Гордеевке чистили дороги и внутридомовые проезды, сейчас подрядчики чистят дворы.

В Ленинском районе снегоуборочные работы ведутся на проспекте Ленина в районе бульвара Заречный, остановках общественного транспорта по проспекту Ленина и улице Космонавта Комарова, проезде в районе станции метро.

В Нижегородском районе особое внимание уделяется основным магистралям, по которым осуществляется движение общественного транспорта, особо опасным участкам - подъемам, съездам и перекресткам, территориям, прилегающим к остановочным павильонам. Минувшей ночью снег вывозили с улиц Варварская, Алексеевская, Минина, Маслякова, Рождественская, Большая Печерская и др.

"Уборка снега с последующей обработкой противогололедными материалами запланирована на улицах Родионова, Казанское шоссе, Верхне-Печерская, Ильинская, Алексеевская, Максима Горького и др. Также проводится работа по очистке и обработке территорий с большим трафиком - пешеходных переходов, тротуаров, мостов, подземных переходов и лестниц. Уборка и вывоз снега идет и на объектах озеленения и благоустроенных общественных пространствах. В том числе сейчас идут работы по очистке набережной Федоровского, улице Большая Покровская, Большом и Малом скверах на площади Минина, площади Театральной, сквере на улице Яблоневая и др.", - сообщили в администрации Нижегородского района.

"Дорожные рабочие обслуживающей организации МБУ «РЭД» и более 150 дворников домоуправляющей компании работают там, где не достают щетки машин - очищают от снега тротуары и переходы, остановки общественного транспорта. Кроме того, следим за уборкой территории общественных пространств. Ежедневно получаем достаточно много обращений о качестве уборки снега. Это помогает обслуживающей организации правильно выстроить график работы и повышает её эффективность. Отмечу, что регулярно провожу объезды территории района, чтобы лично убедиться, что задействованных ресурсов и сил достаточно. Эти выходные не исключение. Сейчас техника работает на улицах Белинского, Тимирязева и на пл. Лядова. Основной объём работ приходится на ночное время. Дорожники очищали снег на улицах: Краснозвёздная, Студенческая, Барминская, М. Рокоссовского К.К., Кузнечихинская, Бекетова, М. Ямская, пер. Светлогорский, Ошарская", - сказал глава администрации Советского района Сергей Колотов.

В Московском районе ночью вывозили снег с улиц Воронова, Мориса Тореза, Народной. «С 6 утра продолжили ликвидацию последствий снегопада. Сейчас 20 единиц уборочной техники вывозят снег с остановок, началась уборка дворов.

Как отметил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на улицах города работает порядка 650 единиц коммунальной техники, включая «дуковскую», и 4,5 тысячи дворников и дорожных рабочих, главы районов держат ситуацию на контроле. «Объезжают районы. Такая работа идет без выходных. По итогам снова соберёмся на штабе, где каждый отчитается о проделанной работе, в том числе и по обращениям жителей», - заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода ранее сообщили, что коммунальные службы будут работают в круглосуточном режиме и без выходных. В городском департаменте обратились к нижегородцам с просьбой не оставлять автомобили на обочинах узких дорог и переулков, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники. За передвижением техники можно наблюдать на «Платформе «Лобачевский» в режиме онлайн.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph