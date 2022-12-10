Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за минувшие сутки Общество

Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за минувшие сутки, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Александра Нагина, снег вывозят с проспектов Ленина, Октября, улиц Гайдара и Дьяконова. С раннего утра подрядчики работают на ул. Переходникова, Веденяпина, Героя Прыгунова, Плотникова, Пермякова, Мончегорской, Дружаева, пр. Ильича. Дороги, остановки и подходы к ним обрабатывают противогололедными реагентами, расчищают внутриквартальные проезды, подходы к пешеходным переходам, тротуары, а также детские площадки.

Со стихией на Автозаводе борются более 900 дворников и 45 единиц техники.

В Сормове снег вывозили ночью с улиц Исполкома, Вождей революции, Базарной, Новосоветской, Судостроительной, Зайцева, а также разворотных колец ЗКПД. Сейчас работы ведутся на улицах Свободы, Героев Космоса и в посёлке Народный.

В Приокском районе за последние сутки подрядчики вывезли 1,8 тыс кубометров снега с улиц Вологдина, Горной, Кащенко, Корейской, дублеров проспекта Гагарина и Анкудиновского шоссе. "Работы проводились, в том числе, и по обращениям жителей. Выходные ожидаются снежные, поэтому мы все задействованы в районе. Будем объезжать и дворы, и дороги, и объекты озеленения. На данный момент подрядчики вывозят снег, сегодня работы планируются на проспекте Гагарина, улицах Сурикова, Цветочной, Петровского, Карбышева, на Двинском проезде. Перед снегопадом все дороги и тротуары обработали противогололедными материалами", - сообщил глава Приокского района города Михаил Шатилов.

Снегоуборочные работы идут во всех районах Нижнего Новгорода. В Канавине на Мещерке и в Гордеевке чистили дороги и внутридомовые проезды, сейчас подрядчики чистят дворы.

В Ленинском районе снегоуборочные работы ведутся на проспекте Ленина в районе бульвара Заречный, остановках общественного транспорта по проспекту Ленина и улице Космонавта Комарова, проезде в районе станции метро.

В Нижегородском районе особое внимание уделяется основным магистралям, по которым осуществляется движение общественного транспорта, особо опасным участкам - подъемам, съездам и перекресткам, территориям, прилегающим к остановочным павильонам. Минувшей ночью снег вывозили с улиц Варварская, Алексеевская, Минина, Маслякова, Рождественская, Большая Печерская и др.

"Уборка снега с последующей обработкой противогололедными материалами запланирована на улицах Родионова, Казанское шоссе, Верхне-Печерская, Ильинская, Алексеевская, Максима Горького и др. Также проводится работа по очистке и обработке территорий с большим трафиком - пешеходных переходов, тротуаров, мостов, подземных переходов и лестниц. Уборка и вывоз снега идет и на объектах озеленения и благоустроенных общественных пространствах. В том числе сейчас идут работы по очистке набережной Федоровского, улице Большая Покровская, Большом и Малом скверах на площади Минина, площади Театральной, сквере на улице Яблоневая и др.", - сообщили в администрации Нижегородского района.

"Дорожные рабочие обслуживающей организации МБУ «РЭД» и более 150 дворников домоуправляющей компании работают там, где не достают щетки машин - очищают от снега тротуары и переходы, остановки общественного транспорта. Кроме того, следим за уборкой территории общественных пространств. Ежедневно получаем достаточно много обращений о качестве уборки снега. Это помогает обслуживающей организации правильно выстроить график работы и повышает её эффективность. Отмечу, что регулярно провожу объезды территории района, чтобы лично убедиться, что задействованных ресурсов и сил достаточно. Эти выходные не исключение. Сейчас техника работает на улицах Белинского, Тимирязева и на пл. Лядова. Основной объём работ приходится на ночное время. Дорожники очищали снег на улицах: Краснозвёздная, Студенческая, Барминская, М. Рокоссовского К.К., Кузнечихинская, Бекетова, М. Ямская, пер. Светлогорский, Ошарская", - сказал глава администрации Советского района Сергей Колотов.

В Московском районе ночью вывозили снег с улиц Воронова, Мориса Тореза, Народной. «С 6 утра продолжили ликвидацию последствий снегопада. Сейчас 20 единиц уборочной техники вывозят снег с остановок, началась уборка дворов.

Как отметил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на улицах города работает порядка 650 единиц коммунальной техники, включая «дуковскую», и 4,5 тысячи дворников и дорожных рабочих, главы районов держат ситуацию на контроле. «Объезжают районы. Такая работа идет без выходных. По итогам снова соберёмся на штабе, где каждый отчитается о проделанной работе, в том числе и по обращениям жителей», - заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода ранее сообщили, что коммунальные службы будут работают в круглосуточном режиме и без выходных. В городском департаменте обратились к нижегородцам с просьбой не оставлять автомобили на обочинах узких дорог и переулков, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники. За передвижением техники можно наблюдать на «Платформе «Лобачевский» в режиме онлайн.