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Общество

Вагоны нижегородского метро украсят к Новому году

17 декабря 2022 14:25  [47] Общество

Вагоны метро Нижнего Новгорода украсят к Новому году, сообщает пресс-служба МП "Нижегородское метро".

Вагоны нижегородской подземки уже начали украшать и это стало уже традицией. Третий год подряд в преддверии новогодних праздников украшают составы, чтобы "у пассажиров было праздничное настроение".

Стоит отметить, что на сегодняшний день подготовлено два состава четырехвагонных для эксплуатации в новогодние праздники.

Вагоны будут украшены светодиодными гирляндами, мишурой, окна также будут украшены мишурой, а на стеклах вагонов будут нарисованы снежинки и шарики.

Кабины машинистов тоже не оставили без внимания. Плакаты, стилизованные под советские открытки, будут развешаны и в кабинах машинистов, и в вагонах метро.

Первые "новогодние" вагоны уже 19 декабря выйдут на Автозаводскую и Сормовскую линии. Праздничные составы будут курсировать до 13 января 2023 года.

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Теги:
Метро Новый год Праздники
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