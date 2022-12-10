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Почему так важен досуг подростков в летнее время года?

18 декабря 2022 10:31  [55]

В подростковом возрасте каждый ребенок нуждается в интересном отдыхе и общении со сверстниками. В процессе учебного года он получает все это в школе и кружках. Однако родителям потребуется продумать досуг и на летний период. Отличным вариантом станут летние лагеря для подростков определенных направлений. Они могут быть оздоровительными, спортивными и другими. Современный лагерь для детей "Эволюция" в Нижегородской области приглашает ребят от 8 до 17 лет. В течение трех месяцев действует несколько смен. Тут ваш ребенок точно получит массу удовольствия, развивающих занятий и интересных впечатлений.

Особенности и преимущества

Современные детские виды отдыха часто подразумевают под собой посещение лагеря в летний период. Отличной идеей для этих целей станет "Эволюция". Здесь созданы прекрасные условия для подростков и школьников. К каждому участнику персонал относится внимательно, ответственно и вежливо. О качестве и ярких впечатлениях говорит большое количество положительных отзывов. Детский лагерь предоставляет массу дополнительных услуг, включая активные развлечения и творческий досуг.

Основными преимуществами тут выступают:

  • яркая и насыщенная программа;
  • размещение на 130 человек;
  • круглосуточное проживание детей в течение 13 дней;
  • живописные места вокруг;
  • смены распределяются по возрасту;
  • сбалансированное пятиразовое питание;
  • база отдыха и спортивные соревнования;
  • увлекательные игры, мастер-классы, квесты.

Понравится ребятам и наличие викторин, интеллектуальных занятий, что способствует общему развитию. Для отдыха подростков продуманы также вечерние дискотеки и программы с костром. Интересным досугом станет и катание на рафтах в комплексе с прогулкой по реке Оке. Родителей порадует наличие высококлассного сервиса, охраны с видеонаблюдением, медицинского обслуживания. Все дети получат массу незабываемых эмоций.

Как приобрести путевку с кэшбеком?

Детский летний лагерь для ребят с 8 до 17 лет "Эволюция" находится в Нижегородской области, Богородском районе. Стоит отметить, что он входит в рейтинг лучших подобных заведений. Покупатели путевок сейчас могут воспользоваться компенсацией в виде 50 процентного кэшбека от стоимости путевки. Ими могут стать клиенты, воспользовавшиеся приобретением смен на июнь, тюль или август 2023 года. Но для этого необходимо быть пользователем платежной системы "МИР", а также зарегистрироваться в личном кабинете программы лояльности. При необходимости можно воспользоваться помощью менеджера.

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