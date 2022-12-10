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Теплоизоляция труб: назначение и виды

18 декабря 2022 10:34  [52]

Многим кажется, что трубам не нужна изоляция. И неважно, какой именно материал, используемый для производства труб, имеется в виду – пластик, медь или сталь. Без нее не обойтись, если трубы располагаются в холодильных или морозильных системах, проходят через системы кондиционирования и вентиляции, являются составной частью систем отопления и водоснабжения (причем как горячего, так и холодного). Даже если вы занимаетесь ремонтом и восстанавливаете старые трубы, вы должны подучать о том, как соорудить их изоляцию.

Если говорить о том, как выглядит подобная изоляция, то прежде всего, стоит обсудить материал, который используется для этих целей. Прежде всего, речь идет о каучуке.

Теплоизоляция для труб, выполненная из этого материала, имеет пористую структуру. Главное преимущество используемого материала заключается в том, что у него наблюдается низкая теплопроводность, а значит, в качестве материала для выполнения подобных функций он будет максимально эффективным.

Поскольку трубы бывают разного размера, сечения и диаметра, то и изоляция для них тоже бывает разная, только к их характеристикам относится еще и толщина самого изолирующего материала. Этот материал может эксплуатироваться в различных температурных условиях – от глубокого минуса до огромного плюса. И в каждой из сложившихся ситуаций он будет выполнять свои функции на отлично.

При том, что этот материал отличается высокой эффективностью, он еще и весит немного, к тому же, отличается повышенной эластичностью. Вот почему его используют для изоляции труб в сложно доступных местах. С точки зрения экологической безопасности каучук практически безупречен, так что его вполне можно использовать в тех помещениях, где постоянно находятся и даже живут люди. Этой изоляции не страшны различные агрессивные среды – например, такие, как растворители или бензин, каучук выстоит и будет продолжать выполнять свои функции.

Кроме каучука, для организации теплоизоляции труб применяется вспененный полиэтилен. Кроме сохранения тепла, он обладает и другими полезными свойствами – например, защищает от проникновения влаги и подавляет шум. Его температура использования намного меньше, чем у каучука, однако более чем достаточна для того, чтобы отлично выполнять свои функции. По сравнению с каучуком его вес минимален, а потому ничего не будет отягощать конструкцию. Этот материал также экологически безопасен, причем настолько, что может быть использован в помещениях медицинского назначения.

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