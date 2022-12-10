Доставка груза из Китая – оперативно, выгодно, безопасно

Китай является лидером по производству товаров в мире. Особое внимание предпринимателей привлекает высокое качество товаров в сочетании с доступными ценами. Самостоятельно организовать перевозку грузов достаточно сложно, поэтому лучше обратиться в надежную транспортно-логистическую компанию. Тем самым можно избежать проблем, связанных с документальным оформлением доставки и таможенным оформлением груза из Китая.

На официальном сайте логистической международной компании Tradest можно получить всю необходимую информацию о предоставляемых услугах и воспользоваться выгодным предложением – доставка груза из Китая в Санкт-Петербург по доступной цене. Все поставки из Китая осуществляются по системе «от двери до двери».

Контейнерные перевозки более эффективные, чем генеральные грузы, поскольку нет необходимости комбинировать и разделять грузы от разных поставщиков для различных получателей.

Контейнерные перевозки характеризуются:

высоким уровнем надежности;

доступной стоимостью оказания логистических услуг;

доставкой товара в указанный срок.

Доставка грузов контейнером из Китая – один из распространенных видов грузоперевозок. Контейнерные перевозки упрощают все процедуры, связанные с погрузкой, оформлением документов и доставкой до одного конкретного получателя.

Международный бизнес – сложный бизнес, который требует знаний юриспруденции, новинок законодательства. Важно уметь правильно оформить соответствующие документы при прохождении таможни.

При ввозе товаров из Китая стоит обезопасить себя от неприятных сюрпризов, которые могут возникнуть из-за неправильной маркировки товара или отсутствия соответствующих документов. Таможенные услуги и растаможка из Китая являются одним из ключевых направлений деятельности компании Tradest. Опытные специалисты компании обеспечат эффективное и своевременное таможенное оформление груза.

Преимущества растаможки от компании Tradest:

Специалист определяет процесс перевозки грузов, что ускоряет доставку грузов получателю.

Снижение стоимости доставки товара. Возможность ошибки или незапланированного расхода исключается.

Сведение к минимуму риска задержек на таможне – подбирается оптимальная схема таможенного оформления, включая схему погрузки и отгрузки.

Кроме того, сотрудники Tradest оказывают юридическую поддержку, консультируют по международным сделкам и гарантируют защиту интересов клиента в случае возникновения спорных ситуаций.

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