Как быстро зарегистрировать товарный знак?

В последнее время все чаще речь заходит об интеллектуальной собственности. Многие считают, что эта сфера практически не подвижная. Юристы, которые сталкиваются с подобными заказами, вынуждены выполнять огромное количество работы и подготавливать массу документов, которые, по сути, никому не нужны. Хочется верить, что скоро все процессы станут полностью автоматизированы и проблем с оформлением не будет возникать.
Brand-Search.ru – уникальный сервис, который предлагает новые функции пользователям. К примеру, теперь можно с легкостью зарегистрировать товарный знак. Вся процедура проходит онлайн и нужно только оставить заявку. Больше не нужно собирать огромный пакет бумаг, тратить свои силы и нервы на то, чтобы все оформить.
Долгое время создатели сервиса вынашивали эту идею и не могли придумать решение. Они хотели не просто создать платформу, а сделать максимально качественный сервис, который будет работать отлично и облегчит оформление документации.
Современные люди не любят бумажную волокиту. С каждым годом становится все больше людей, которые предпочитают оформлять документы онлайн. Если раньше каждый шел собирать документы, то сегодня все эти документы хранятся на электронных носителях и благодаря уникальной технологии и возможностям современных платформ можно оформить все необходимые бумаги не выходя их дома. Регистрация знака – процедура не сложна, но есть определенные нюансы, на которые стоит обращать внимание.
Новая функция, которая была внедрена разработчиками, не осталась незамеченной. Инновационные технологии позволяют подать заявку на регистрацию в несколько шагов. А именно:
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