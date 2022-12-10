Как быстро зарегистрировать товарный знак?

В последнее время все чаще речь заходит об интеллектуальной собственности. Многие считают, что эта сфера практически не подвижная. Юристы, которые сталкиваются с подобными заказами, вынуждены выполнять огромное количество работы и подготавливать массу документов, которые, по сути, никому не нужны. Хочется верить, что скоро все процессы станут полностью автоматизированы и проблем с оформлением не будет возникать.

Brand-Search.ru – уникальный сервис, который предлагает новые функции пользователям. К примеру, теперь можно с легкостью зарегистрировать товарный знак. Вся процедура проходит онлайн и нужно только оставить заявку. Больше не нужно собирать огромный пакет бумаг, тратить свои силы и нервы на то, чтобы все оформить.

Долгое время создатели сервиса вынашивали эту идею и не могли придумать решение. Они хотели не просто создать платформу, а сделать максимально качественный сервис, который будет работать отлично и облегчит оформление документации.

Современные люди не любят бумажную волокиту. С каждым годом становится все больше людей, которые предпочитают оформлять документы онлайн. Если раньше каждый шел собирать документы, то сегодня все эти документы хранятся на электронных носителях и благодаря уникальной технологии и возможностям современных платформ можно оформить все необходимые бумаги не выходя их дома. Регистрация знака – процедура не сложна, но есть определенные нюансы, на которые стоит обращать внимание.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

Новая функция, которая была внедрена разработчиками, не осталась незамеченной. Инновационные технологии позволяют подать заявку на регистрацию в несколько шагов. А именно:

Открыть личный кабинет Brand-Search.ru и в специальном окне заполнить электронную заявку. Заявка формируется на основе определенных данных. Нужно обязательно указать название товарного знака и прикрепить логотип. Все остальные данные сервис добавит сам. Работа с кассами упрощена практически до минимума. Сервис все делает сам. За основу берется заявление, которое было подано в Роспатент. Если возникает необходимость, то можно будет добавить новую кассу. Правильно подобрать тариф. И это сервис может сделать сам. Но лучше все же просмотреть различные варианты и подобрать наиболее подходящий. На платформе функционирует онлайн-калькулятор, который позволит посчитать сумму. Данные не берутся с воздуха. Они высчитываются на основе выбранного тарифа. Выбирать можно из трех предложенных тарифов, которые друг от друга отличаются своими функциональными особенностями. Эксперты сервиса принимают участие в обработке заявки и если что-то идет не так или требуется дополнительная информация, то связываются с заявителем.

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