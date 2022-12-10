Компания "Серконс"

"Серконс" - компания, которая занимает на рынке одно из лидирующих позиций. Орган по сертификации функционирует не первый год и за время работы у специалистов удалось добиться отличных результатов. К нам за помощью обращаются разные клиенты и каждый остается доволен, потому что получает именно то, что необходимо для дальнейшей работы. В сфере подтверждения соответствия нам нет равных потому что мы прекрасно понимаем, что от нас требуется и может гарантировать результат.

Немного истории

Основали компанию в середине 90-х. С тех пор прошло немало времени, и организация смогла выдержать все изменения и быстро приспосабливалась к ним. С каждым годом становится все больше работников, которые справляются со своей работой на «отлично».

На данный момент в компании работает около 3-х тысяч сотрудников. Отдельного внимания заслуживают эксперты, которые имеют не только научные степени, но и различные звания.

Руководство компании стремится к тому, чтобы в штате работали только высококвалифицированные сотрудники, которые бы с легкостью могли справиться с абсолютно любой задачей. Именно поэтому уделяется масса времени обучению и повышению квалификации. Что касается новых сотрудников, то они проходят различные курсы и дополнительное обучение.

Именно поэтому клиенты остаются довольны. Процедура сертификации выполняется не только быстро, но и максимально качественно. Что касается цены, то мы предлагаем оптимальные цены.

Организация ведет свою деятельность по всему миру. Мы не только открыли филиалы практически в каждом городе нашей страны, но и стремимся охватить весь мир, чтобы у наших клиентов не возникало проблем с документацией.

Мы ведем свою деятельность в разных областях. Перечислять все сферы мы не будем и выделим основные. Например,

Помогает решить вопрос не только с обязательной сертификацией, но и добровольной. Занимаемся проведением экспертизы, которая касается промышленной безопасности. Следим за соблюдением прав работников. Вопрос охраны труда стоит сейчас остро, и мы стремимся к тому, чтобы на каждом предприятии все сотрудники были защищены. Занимаемся экологическим проектированием. Занимаемся разработкой и подготовкой технической документации. Решаем вопросы, которые касаются внедрения систем качества.

С каждым годом сфера оказания услуг увеличивается. К нам обращаются самые разные люди, и все остаются довольны, потому что получают высококвалифицированную помощь.

Мы умеем найти индивидуальный подход к каждому клиенту и делаем все возможное, чтобы документы были сделаны правильно, и клиент обязательно вернулся, а также порекомендовал нас своим друзьям или знакомым.

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