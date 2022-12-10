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Общество

Учащиеся школы-интерната для слепых и слабовидящих детей и скауты передали новогодние подарки для ребят из Донбасса

18 декабря 2022 14:23  [22] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Учащиеся областной специальной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей присоединились к акции "Новогоднее чудо рядом…". Они передали в региональную общественную приемную партии "Единая Россия" новогодние подарки для ребят, приехавших в Нижегородскую область из Донбасса и освобожденных территорий.

"Воспитанники и преподаватели нашей школы-интерната осенью проводили ежегодную благотворительную ярмарку, на которой были представлены овощи и фрукты, соленья и варенья, выпечка и поделки из природных материалов. На вырученные средства  приобрели подарки, канцелярские товары и сладости для ребят, которые будут встречать Новый год вдали от дома. Мы хотели поддержать их и поздравить с праздником", - рассказали участники акции.

Собрали подарки и активисты межрегиональной общественной детской и молодежной организации "Русский союз скаутов". Представители молодежной организации передали праздничные наборы для детей с пожеланиями мира, добра и новогодних чудес.

Напомним, в преддверии Нового года в Нижегородской области стартовала благотворительная акция "Новогоднее чудо рядом…" по сбору новогодних подарков для детей, эвакуированных с территорий Донбасса и освобожденных территорий. Акция проводится в регионе по инициативе региональной общественной приемной партии "Единая Россия" и благотворительного фонда "Купно за едино". В ней принимают участие партактив и депутатский корпус партии, различные организации учреждения региона и неравнодушные нижегородцы.

В пункт приема можно принести новогодние подарки, игрушки, сладости и книги, которые будут переданы юным гостям Нижегородской области.

Акция проводится до 25 декабря.

Адрес пункта приема: г. Нижний Новгород ул. Рождественская, 38.

Телефон для справок: 8 (831) 434−42−26.

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Теги:
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