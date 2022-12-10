Устройство газового баллона

Газовый баллон – это емкость для хранения газов под высоким давлением. Газовые баллоны https://nvph.ru/gazovie-ballony/ используются в различных отраслях промышленности, таких как строительная, нефтегазовая, горнодобывающая, металлургическая, нефтехимическая, химическая, медицинская и пищевая промышленность.
Эти цилиндры изготавливаются из стали или алюминия и бывают разных форм, размеров и цветов. Цвет баллона определяет какой газ в него можно заправлять. Например, синим цветом окрашивают сосуд если его используют для кислорода. Черные применяют для углекислоты, сжатого воздуха, газовой смеси и азота.
В основном газовые баллоны поставляются с прикрепленным клапаном или по-другому его называют вентиль, который позволяет контролировать выпуск газа изнутри, открывая и закрывая его.
Все газовые баллоны согласно законодательству должны каждые 5 лет проходить переаттестацию. Во время данного мероприятие в баллон нагоняется газ под давлением превышающее его рабочее. Например, для баллонов с рабочим давлением 150 Атм, проверку проводят с давлением 225 Атм. Если баллон выдерживает проверочное давление, то на его колбе ставят клеймо аттестации с датой проведения и такой сосуд может использоваться еще 5 лет до следующей проверки.
Газовые баллоны хранят в вертикальном положении опираясь на металлический башмак внизу колбы баллона. Так же для хранения применяют специальные металлически шкафы для баллонов, контейнеры и паллеты.
Перевозят баллоны на спец транспорте в паллетах или металлических контейнерах в вертикальном положении. Данная машина оборудована металлической токопроводящей цепью для сброса тока в землю.
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