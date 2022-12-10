Устройство газового баллона

Газовый баллон – это емкость для хранения газов под высоким давлением. Газовые баллоны https://nvph.ru/gazovie-ballony/ используются в различных отраслях промышленности, таких как строительная, нефтегазовая, горнодобывающая, металлургическая, нефтехимическая, химическая, медицинская и пищевая промышленность.

Эти цилиндры изготавливаются из стали или алюминия и бывают разных форм, размеров и цветов. Цвет баллона определяет какой газ в него можно заправлять. Например, синим цветом окрашивают сосуд если его используют для кислорода. Черные применяют для углекислоты, сжатого воздуха, газовой смеси и азота.

В основном газовые баллоны поставляются с прикрепленным клапаном или по-другому его называют вентиль, который позволяет контролировать выпуск газа изнутри, открывая и закрывая его.

Устройство газового баллона состоит из следующего:

Колба из металла, пластика или другого материала, предназначенный для хранения и выпуска сжатого газа;

Вентиль, который регулирует поток газа из контейнера;

Клапан сброса давления, который предотвращает избыточное давление в контейнере, сбрасывая избыточное давление в атмосферу;

Металлический башмак, приваривается к колбе чтобы держать баллоны в вертикальном положении, для удобства хранения на складах и производственных помещениях.

Колпак из металла или пластика, устанавливается на кольцо горловины для предотвращения физических повреждений запорной арматуры;

Клеймо на колбе, где выбиты все характеристики данного баллона (номер, изготовитель, дата изготовления, дата переаттестации, вес, емкость, рабочее давление, проверочное давление).

Аттестация газовых баллонов

Все газовые баллоны согласно законодательству должны каждые 5 лет проходить переаттестацию. Во время данного мероприятие в баллон нагоняется газ под давлением превышающее его рабочее. Например, для баллонов с рабочим давлением 150 Атм, проверку проводят с давлением 225 Атм. Если баллон выдерживает проверочное давление, то на его колбе ставят клеймо аттестации с датой проведения и такой сосуд может использоваться еще 5 лет до следующей проверки.

Хранение и перевозка

Газовые баллоны хранят в вертикальном положении опираясь на металлический башмак внизу колбы баллона. Так же для хранения применяют специальные металлически шкафы для баллонов, контейнеры и паллеты.



Перевозят баллоны на спец транспорте в паллетах или металлических контейнерах в вертикальном положении. Данная машина оборудована металлической токопроводящей цепью для сброса тока в землю.

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