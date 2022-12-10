"Дед Мороз из ГИБДД" поздравит нижегородских водителей с наступающим Новым годом 20 декабря Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 20 декабря сотрудники ГИБДД и Дед Мороз проведут совместную праздничную акцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, новогодний персонаж и полицейские будут поздравлять нижегородских водителей с наступающим праздником, напоминая при этом о соблюдении правил дорожного движения.

Данная профилактическая акция проводится в регионе ежегодно, ее целью является предупреждение ДТП в новогодние и рождественские каникулы. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят водителям, перевозящим детей.

Дисциплинированных водителей и пассажиров Дед Мороз поощрит необходимыми для безопасности на дорогах подарками, а юные пассажиры из рук сказочного персонажа получат сладости.

Напомним. что уличный каток и дом Деда Мороза начали работу на Нижегородской ярмарке.