Челябинский завод "Егоза": 3д забор

Завод "Егоза" предлагает панели ограждения в версиях с горячим цинкованием или оцинкованием и порошковым покрытием. Кроме такого товара, как 3д забор в Москве, они также создают панельные ворота и калитки 3D - с учетом индивидуальных потребностей и требований заказчика. Ворота могут быть выполнены как двустворчатые 3D, так и откатные 3D. Металлический 3д забор, это металлическая сетка. Стоимость конструкций такой, как 3д сетки, разная. Сварная сетка служит долгие годы. Монтаж осуществляется на металлические столбы. В компании можно заказать установку. На все секционные панели и металлические прутья гарантия. Стоимость монтажа зависит от сложности работ.

Применение:

ограждение частных владений,

общественных зданий,

детских площадок,

рекреационных и промышленных зон, складов и т.д.

3д забор. Описание товара

Заборы из 3D-панелей — это профессиональные системы ограждений.

Параметры 3д забора

Секционные ограждения заборы 3д изготавливаются из высококачественных стальных прутьев точечной сварки с прямоугольными сетками. Двойные горизонтальные стержни диаметром от 6 мм до 8 мм сочетаются с вертикальными стержнями диаметром от 5 мм до 6 мм. Эти соединения дают размер ячейки 50 мм x 200 мм. Каждая панель 3D-забора с одной стороны отделана стержнями длиной 30 мм.

Панельные системы – полноценное ограждение для вашего дома и бизнеса

Системы 3D-панелей являются наиболее часто выбираемыми ограждениями из предложения. Панели забора просты в сборке, практичны и долговечны.

Предлагаемые сварные секции пользуются огромной популярностью. Что делает их столь часто используемыми, так это прежде всего их долговечность. Металлические пролеты очень прочны, благодаря чему изготовленный из них забор будет обеспечивать безопасность и обязательно долгие годы будет надежно выполнять свою функцию. Кроме того, 3d заборы очень просты в сборке. С помощью ручек или зажимов их достаточно прикрепить к столбам. Отдельно стоит упомянуть визуальный аспект. Сварные панели выглядят очень минималистично, но в то же время элегантно. Панельные ограждения можно комбинировать с различными типами современных заборов, добиваясь при этом очень интересного эффекта.

В дополнение к панельным заборам также доступны панельные калитки, а также двустворчатые и откатные ворота.

Соответствие в каждой детали

В настоящее время 3д панели состоят из нескольких моделей заборов и ворот, отличающихся внешним видом или техническими деталями. Этот вариант ограждений подходит для всех.

Стандарт качества для всей отрасли

"ЕГОЗА" является одним из самых надежных производителей на рынке. Их опыт является гарантией для клиентов.

Эволюция и революция

Секционные заборы, являются результатом эволюции и революции: они тщательно прорабатывают каждую деталь, также открыты для технологических инноваций.

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