Стоянку автомобилей запретят на участке улицы Ильинской с 9 января Общество

Стоянку автомобилей запретят на участке улицы Ильинской в Нижнем Новгороде с 9 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, парковку ограничат от дома №115 до улицы Максима Горького. В ведомстве пояснили, что вводимые изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Специалисты рекомендуют водителям заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее парковку запретили на участке улицы Пискунова в Нижнем Новгороде.