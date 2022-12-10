Удобрения для картофеля

С точки зрения требований к уходу, картофель – довольно привередливая культура. Площади посевов в основном расположены в центральных и северо-западных областях европейской части России, где почвы по своим характеристикам богаты питательными веществами и структурны.

Почва для посадки картофеля

Для выращивания картофеля лучше всего подойдут легкосуглинистые, дерново-подзолистые и супесчаные почвы, так как культура нуждается в повышенном содержании кислорода во время формирования клубней.

Что касается кислотности, то картофель предпочитает рН 5,5–6,0. Он хорошо отзывается на известкование сильно- и среднекислых почв умеренными нормами извести. Но будьте внимательны при известковании почвы полной нормой (по гидролитической кислотности): клубни могут сильно поражаться паршой.

Потребность картофеля в удобрениях

Универсальных схем удобрений для увеличения урожая картофеля не существует: в зависимости от почв, сорта разной скороспелости потребуют своих систем и норм внесения. Причем, потребность в полезных веществах присутствует на протяжении всего периода вегетации. Подробнее об удобрениях для картофеля вы можете узнать в этой статье: https://direct.farm/post/udobreniya-pod-kartofel-10689.

Картофель потребляет значительно больше питательных веществ, чем зерновые, но меньше, чем сахарная свекла и кормовые корнеплоды. Однако, есть и нюансы: так, у картофеля относительно слаборазвита корневая система, поэтому в начале вегетации он плохо усваивает труднорастворимые питательные вещества, содержащиеся в почве. Отсюда и вытекает повышенная отзывчивость картофеля на внесение удобрений.

В целом, картофель развивается 3-4 месяца, и на протяжении этого времени потребность растения в подкормках меняется.

Органические удобрения для картофеля

Картофель очень хорошо отзывается на внесение навоза наряду с торфом и компостом. Наиболее высокие прибавки урожая картофеля получают при совместном внесении навоза на соломенной подстилке и торфонавозного компоста с минеральными, прежде всего с азотными и азотно-фосфорными удобрениями.

Если нужен урожай столового картофеля с хорошим товарным видом клубней, то навоз лучше добавлять с осени. За осеннее внесение говорит и тот факт, что весной график работ и так слишком напряженный, а для заделки потребуется лишняя обработка почвы.

Под вспашку навоз вносят из расчета 20-25 тонн/га, но на бедных почвах дозу увеличивают до 30-35 тонн/га.

Минеральные удобрения для картофеля

Минеральные удобрения под картофель имеет смысл вносить в несколько этапов, учитывая потребность растений. Так, наибольшее количество питательных веществ поглощается скороспелыми сортами картофеля во время бутонизации и цветения, а средне- и позднеспелыми — в период интенсивного роста ботвы и начала клубнеобразования.

Также, нужно помнить, что ранние сорта картофеля характеризуются более интенсивным потреблением питательных веществ и сильнее реагируют на удобрения. Поэтому им требуются более высокие нормы подкормок, чем поздним сортам.

Однако, кое-что общее есть для всех сортов: культура не любит хлор ни в каком виде, так как это вещество препятствует накоплению крахмала в клубнях. Поэтому рекомендуется вносить хлорсодержащие калийные удобрения с осени: вымывание хлора из почвы осадками значительно уменьшает вредное действие этого вещества.

Помимо этого, для картофеля важно учитывать его предшественника, так как кукуруза, подсолнечник и рапс, например, потребляют из почвы много азота. В таких случаях норму внесения стоит рассчитывать исходя из предварительного анализа почвы.

В начале вегетации картофель необходимо обеспечить фосфором для развития корневой системы, а после культур, выносящих много калия (кукуруза, сахарная свекла и т.д.), лучше использовать комплексные удобрения NPK. При посадке идеально соотношение NPK 15-15-15. Через месяц или два после посадки картофелю нужно много азота, поэтому лучшим выбором будет удобрение с высоким содержанием этого вещества. Затем, когда растениям потребуется больше калия, следует вносить NPK 12-12-17 или 14-7-21.

Чтобы обеспечить питание в начальный период роста, можно внести удобрения в лунки при посадке картофеля. При посадке в гнезда вносится гранулированный суперфосфат и аммиачную селитру, а также сложные и комплексные удобрения из расчета 20-30 кг д. в. NPK на 1 га.

В целом, при выращивании картофеля в равной степени применимы все формы промышленных азотных удобрений. На кислых почвах одновременно с суперфосфатом в основное удобрение можно применять фосфоритную муку (1,5-2 дозы по сравнению с суперфосфатом), а также другие фосфорные удобрения.

Листовые подкормки

Если есть возможность, не стоит пренебрегать и листовыми подкормками в качестве дополнительной помощи. Более того, если растения ослаблены или повреждены, листовые подкормки практически обязательны, так как больное растение может плохо усваивать удобрения из почвы.

Для снижения стресса используют гуминовые кислоты, а также макро- и микроудобрения. Особенно это важно при жарких погодных условиях, когда картофель тормозит в росте. Кроме того, если знойная погода приходится на период бутонизации, микроудобрения помогут уменьшить риск парши.

Совместно с внесением гербицидов и фунгицидов можно подкормить всходы молибденом, медью, цинком и бором.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.*На правах рекламы.