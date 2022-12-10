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С какими средствами использовать стеклоочиститель Керхер?

19 декабря 2022 17:13  [77]

Электрические стеклоочистители завоевали многие сердца. Устройства помогают справляться с мытьем большого количества окон быстрее, чем традиционные тряпка и сгон для воды. Модели Керхер в числе таких аппаратов.

Оконный пылесос используют с чистящим средством, которое заливают в пульверизатор. Обычно этот состав входит в комплект изделия. После израсходования можно докупить концентрированное моющее средство для Керхера — большого флакона хватит надолго.

Преимущества готовых чистящих средств

Для мытья стекол и зеркал иногда применяют средства, приготовленные дома. С загрязнениями неплохо справляются составы с лимонным соком, уксусом или нашатырным спиртом. Но эти жидкости уступают покупным, потому что тереть поверхность приходится усерднее и дольше.

Готовые чистящие средства благодаря своему составу:

  • удаляют следы жира, насекомых, пальцев, пыль и другую грязь;
  • не оставляют разводов;
  • ароматизируют.

Эти средства часто обладают водоотталкивающим свойством — поверхность дольше остается чистой, чем при использовании «домашних заготовок».

Жидкость-стеклоочиститель справляется с загрязнениями на окнах, других стеклянных и зеркальных поверхностях, кафеле и даже душевых кабинах.

Достоинства и варианты комплектации оконного пылесоса

С появлением энергосберегающих стеклопакетов в квартирах и домах увеличилась площадь окон и стеклянных дверей. А значит, приходится тратить больше труда на их мойку. Облегчает процесс электрический стеклоочиститель.

Устройство всасывает размоченную грязь с поверхности быстрее, чем убирают традиционные средства. Стекло после очистки пылесосом сухое, без разводов. Грязная жидкость стекает в специальную емкость. После работы резервуар снимают, опорожняют и промывают. И никаких тазиков!

Стеклоочиститель компактный, легкий (600–800 г) — удобно держать одной рукой. При хранении оконный пылесос Karcher занимает мало места.

В комплект входят:

  • зарядное устройство;
  • пульверизатор с салфеткой для нанесения чистящего средства;
  • одна или две всасывающие насадки разного размера;
  • чистящее средство.

Дополнительно могут быть скребок, насадка для наружных работ и др.

Многоразовая салфетка крепится «липучкой». При загрязнении ее снимают и стирают.

Некоторые модели идут в комплекте с вибропадом — при работе устройство вибрирует и быстрее справляется с грязью.

Встроенный аккумулятор позволяет пользоваться стеклоочистителем 20–35 минут. Этого достаточно для мытья 10–15 оконных створок.

Экономия при покупке средства для стеклоочистителя Керхер

Чистящее средство для оконного пылесоса Керхер обладает рядом достоинств:

  1. Экономичное и недорогое. Средство разводят водой и заливают в пульверизатор. Флакона хватает на долгое время.
  2. Производитель позаботился о химсоставе — техника Керхер в сочетании с одноименным чистящим средством гарантирует максимальный эффект от уборки.
  3. Средство можно использовать при ручной мойке поверхностей.

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