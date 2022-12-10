Профилактическая акция "Зимние каникулы" стартовала в Нижнем Новгороде 19 декабря

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НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

С 19 декабря по 8 января на территории Нижнего Новгорода будут проходить мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщили в ГИБДД

Согласно информации, акция организована в преддверии школьных каникул. Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить различные мероприятия для детей и родителей во всех образовательных учреждениях Нижнего Новгорода на тему безопасного поведения детей вблизи проезжей части.

Кроме того, полицейские проведут целевые рейды по пресечению нарушений ПДД юными пешеходами, а также по выявлению нарушений правил перевозки детей в транспорте.

Ежедневно на дорогах инспекторы будут проводить разъяснительную работу с родителями об усилении контроля над поведением детей в период школьных каникул.

Как отметили в ведомстве, с начала 2022 года на территории областного центра зарегистрировано 172 ДТП с участием юных нижегородцев, в результате которых 181 ребенок получил различные травмы.

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Теги:
ГИБДД Дети ДТП
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