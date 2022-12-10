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Общество

Евгений Люлин: "Новогодние праздники - самые любимые, теплые, семейные"

31 декабря 2022 09:55  [1] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравления с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники – самые любимые, семейные, теплые. Каждый ждет от них чуда, однако исполнение желаний всегда зависит от нас самих - от нашей воли, терпения, стремления добиваться поставленных целей", - говорится в тексте поздравления.

"2022 год стал переломным для России и мира. Продолжается специальная военная операция, наша страна защищает свои национальные интересы. В этом году стало очевидным, где добро, а где зло. Мы сплотились как нация и определили свои цели. Государство, общество, бизнес сейчас работают вместе для общей победы, для преодоления последствий беспрецедентных санкций, введенных Западом в отношении России. Уверен, что вера в себя и свои силы поможет нам справиться с трудностями.

Пусть наступающий 2023 год станет годом добрых перемен! Пусть спокойствие, самообладание, выдержка помогают нам выбирать правильный путь! Всем желаю успехов и удач, достижений и побед в Новом году! Здоровья, благополучия, стабильности! Всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Новый год Рождество
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