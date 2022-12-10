"Единая Россия" подвела итоги законодательной работы в 2022 году Общество

"Единая Россия" в 2022 году обеспечила укрепление статуса и поддержку участников СВО и их семей, при работе над бюджетом увеличила расходы по ряду социальных направлений и финансирование основных направлений народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму. Итоги законотворческой работы в текущем году и задачи на 2023 год подвели на встрече руководства партии и ее думской фракции.

Открывая мероприятие, секретарь Генсовета "Единой России" напомнил, что в 2022 году были оперативно приняты важные законодательные решения. В частности, мобилизованным и добровольцам гарантировано сохранение рабочих мест, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам.

"Уверен, дополнительными поправками мы гарантируем приостановку судебных и административных производств в отношении участников СВО, установим запрет на арест их денежных счетов. Также мы нормативно закрепили статус добровольческих формирований, которые помогают нашим Вооруженным Силам. Прописали гарантии добровольцам, их обязательное личное страхование за счет средств бюджета, а также выплаты на случай гибели или получения военной травмы", - сказал Андрей Турчак.

Все участники СВО, включая добровольцев и гражданских, привлеченных к выполнению задач ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим меры поддержки.

"Участие в специальной военной операции войдет в пенсионный стаж в двойном размере, в том числе для получения льготной пенсии. Кроме того, мы с вами добились, чтобы период службы в армии по призыву учитывался при назначении досрочной пенсии. Напомню, что "Единая Россия" выступала с этой инициативой еще в период избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Этот вопрос мы решили", - подчеркнул Андрей Турчак.

Он напомнил также, что при работе над бюджетом партия увеличила расходы по ряду социально значимых направлений - поддержке села, занятости, НКО, волонтеров, молодежного предпринимательства. Финансово обеспечены и мероприятия народной программы.

"Строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог, реконструкция почтовых отделений, большой проект социальной газификации. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряженной. Нам удалось не только сохранить финансирование партийных приоритетов, но и за счет поправок ко второму чтению увеличить расходы по ряду социальных направлений. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия. И это персональная зона ответственности каждого члена нашей фракции и членов наших фракций в региональных и местных парламентах", - уточнил Андрей Турчак.

Как подчеркнул глава думской фракции партии Владимир Васильев, "Единая Россия" в 2022 году была сосредоточена на поддержке людей. При поддержке "Единой России" в 2022 году принято решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 18 лет - оно коснулось более 5 миллионов детей, затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий.

"Выделяются средства на строительство школ, закупку медицинского оборудования, повышение доступности медицинской реабилитации для инвалидов, поддержку семей с детьми, занятость инвалидов. Также на поддержку промышленности, сельского хозяйства, экологии, строительства дорог и жилья, реконструкцию и строительство объектов питьевого водоснабжения", - отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Помимо этого, представители "Единой Россией" в регионах сформулировали более 1,5 тысяч предложений в план по поддержке экономики в условиях санкций. Из них вошли в план 160 мер по поддержке бизнеса, промышленности. Еще 80 реализуются вне плана в рамках госпрограмм.

Говоря о приоритетах в работе"Единой России" на 2023 год секретарь Генсовета подчеркнул, что ведущим направлением работы остается поддержка семей с детьми, в особенности - с детьми-инвалидами. А также повышение доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

"В числе приоритетных законопроектов на следующую сессию хотел бы сегодня выделить бесплатный проезд детских автобусов по платным дорогам, обеспечение инклюзивного отдыха детей-инвалидов в оздоровительных лагерях, освобождение от НДФЛ материальной поддержки студентов, учет службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Также в следующем году надо завершить работу с Минздравом над законопроектом о декриминализации врачебной деятельности и упрощении отчётности наших медиков", - сказал Андрей Турчак.

Продолжится и работа над обеспечением трудовых гарантий граждан. Для этого в ближайшее время "Единая Россия" внесет законопроект о занятости. В нем впервые вводятся понятия нелегальной занятости и борьбы с ней и появится понятие самозанятости. Вслед за ним в качестве спутника будет принят ряд поправок в Трудовой кодекс и - впервые - закон о платформенной занятости.

"Прежний закон о занятости был заточен на то, чтобы помогать безработным. Этот закон направлен на то, чтобы предотвращать безработицу. Появляется новая категория, которой раньше не было, - работники, находящиеся под риском увольнения. В отношении них применяется ряд видов социальной помощи. Различные виды помощи от службы занятости можно будет получить не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания", - пояснил замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Как отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина, в регионе нацелены на то, чтобы создать комфортные условия для жизни в каждом уголке области, уделяется внимание всем направлениям народной программы партии.

"В Нижегородской области реализуются масштабные инфраструктурные проекты, например, строительство метро в Нижнем Новгороде, ремонт и строительство сельских дорог", - сказала Ольга Щетинина.

Руководитель фракции подчеркнула, что, безусловно, в центре внимания социальная сфера.

"Мы продолжили модернизацию первичного звена здравоохранения: ремонт и оснащение оборудованием поликлиник и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, в 2022 году завершено строительство пяти ФАПов, еще 29 планируется построить в 2023 году. Наш регион активно включился в работу по новому федеральному проекту "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Более 900 единиц высокотехнологичного оборудования для реабилитации получили нижегородские медучреждения уже в 2022 году. Нижегородская область получит дополнительно 12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов. Обновление этих автопарков включено в народную программу "Единой России", - именно партия выходила с инициативой и предложением продлить программы", - подчеркнула Ольга Щетинина.

По партийному проекту "Новая школа" активно продолжается строительство школ, как в крупных городах, так и в районных центрах региона.

"В 2022 году мы строим одновременно пять школ. Продолжаем программу капитального ремонта общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в следующем году практически удваиваем финансирование этой программы", - отметила первый заместитель председателя регионального парламента.

При поддержке фракции партии "Единая Россия" почти в 2,5 раза увеличено финансирование нацпроекта "Культура" в Нижегородской области.

"Мы смогли закупить новое оборудование для 81 дома культуры, открыть шесть модельных библиотек, сделать капитальный ремонт в пяти и текущий ремонт в 29 сельских домах культуры. Для нижегородцев стала доступна льготная ипотека - для ряда категорий граждан процент по кредиту составляет всего 0,1. Это возможность приобрести жилье для сельских жителей и многодетных семей", - добавила Ольга Щетинина.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что главным историческим событием уходящего года стало вхождение четырех новых регионов в состав России. Он поблагодарил всех участников наблюдательной и гуманитарной миссий на Донбассе и новых территориях, а также коллег в Госдуме за помощь фронту.