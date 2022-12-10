"ТНС энерго НН": новые тарифы на электроэнергию установлены с 1 декабря Экономика

В соответствии с решением Региональной службы по тарифам (РСТ) Нижегородской области № 49/16 от 25 ноября 2022 г., с 1 декабря 2022 года установлены новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий.

Так, одноставочный тариф для городских жителей, а также квартир и частных жилых домов, которые оборудованы газовыми плитами, в пределах социальной нормы составляет 4,48 руб. за кВт*ч, сверх социальной нормы — 7,23 руб. за кВт*ч.

Для жителей, проживающих в сельских населённых пунктах, а также для городских жителей, чьи квартиры и частные дома оборудованы стационарными электроплитами/электроотопительными установками, установлены понижающие коэффициенты, применяемые к тарифам. Для данных категорий населения в пределах социальной нормы одноставочный тариф составляет 3,22 руб. за кВт*ч, сверх социальной нормы — 5,23 руб. за кВт*ч.

Стоимость электроэнергии, которая рассчитывается по тарифам, дифференцированным по двум или трем зонам суток (если установлены двух- и трехтарифные счетчики), соответственно, также изменилась с 1 декабря 2022 года.

Подробная информация о тарифах на электроэнергию для различных категорий населения Нижегородской области размещена на официальном сайте "ТНС энерго НН" nn.tns-e.ru в разделе "Тарифы и нормативы".