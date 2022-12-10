Почти 50 специальных переходов для животных построят на М-12 Общество

Строители возведут 48 специальных переходов для животных на трассе М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". Об этом сообщили в ГК "Автодор".

Согласно информации, всего будет построено 8 экодуков и 40 зверопроходов.

Места для размещения таких сооружений на М-12 выбрали на основе анализа путей миграции диких животных и информации от местных властей о маршрутах прогонов домашнего скота.

Чтобы животные пользовались своими переходами и не выбегали на проезжаю часть, вдоль трассы будут смонтированы сетчатые ограждения. Кроме того, для охраны окружающей среды и уменьшения воздействия шума на людей вблизи населенных пунктов рабочие также возведут шумозащитные экраны.

Ранее сообщалось, что трасса М-12 "Москва – Казань" получила название "Восток". Напомним также, что участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса запустят уже в сентябре 2023 года.