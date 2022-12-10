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Общество

Депутаты поддержали предложения об увековечении памяти воинов, погибших в специальной военной операции

20 декабря 2022 13:32  [62] Общество

Депутаты в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению поддержали предложение коллективов 14 школ Нижнего Новгорода об увековечении памяти выпускников, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Ранее инициативу образовательных учреждений одобрил Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что наряду с установкой мемориальных досок на фасадах и в рекреациях, образовательным учреждениям рекомендовано использовать и иные формы увековечения.

"Нужно оборудовать в школах уголки памяти Героев, проводить Уроки мужества и другие памятные мероприятия. Все рекомендации, которые обсуждались на заседании Комитета, будут направлены в образовательные учреждения", – сообщил спикер Гордумы, сопредседатель Комитета по увековечению памяти Олег Лавричев.

"Нужно не только увековечивать память погибших героев, но и чтить подвиг участников специальной военной операции, тех, кто совершил героический поступок и получил награды. Считаю, что данная информация также должна быть размещена в школах", – подчеркнула председатель постоянной комиссии Ольга Балакина.

Комиссией было принято решение рекомендовать городской Думе Нижнего Новгорода увековечить память нижегородцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, на заседании 21 декабря 2022 года.

Также члены постоянной комиссии обсудили учреждение и порядок присвоения почетных званий города Нижнего Новгорода.

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Теги:
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