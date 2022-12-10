В Автозаводском районе Нижнего Новгорода стартовала акция "Дед Мороз – единоросс" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода стартовала традиционная новогодняя акция "Дед Мороз – единоросс".

Как рассказала заместитель главы администрации и секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Автозаводского района Марина Демидова, в этом году акция проводится в новом формате.

"Раньше кортеж Деда Мороза - единоросса со сказочными героями проезжал по благоустроенным в рамках партпроекта "Городская среда" общественным пространствам и дворам, и там для жителей проходили праздники. В этот раз мы оборудовали для новогоднего волшебника резиденцию в парке, который является любимым местом отдыха автозаводцев. Дети смогут приходить сюда в гости к Деду Морозу в течение недели, общаться с главным новогодним волшебником, загадывать желания", - сказала Марина Демидова.

Украшенный терем распахнул свои двери для юных посетителей рядом с Парковым озером в Автозаводском парке. Дед Мороз и Снегурочка прибыли в свою резиденцию на санях. Зимний волшебник и его внучка будут встречать детей до 25 декабря. Ребята смогут сделать с ними фото на память, рассказать стих или спеть песню, а также загадать свое новогоднее желание или опустить письмо в волшебный почтовый ящик.

"Мы очень рады тому, что Дед Мороз приехал к нам на Автозавод – это настоящий подарок для детей. Мои дети с нетерпением готовились, выучили стихи, придумали желания. И теперь после встречи с настоящим Дедушкой Морозом они, конечно, будут верить и ждать, что их мечты обязательно исполнятся", - рассказала многодетная мама Ирина Кряжева.

Акция организована администрацией Автозаводского района, АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" и местным отделением "Единой России" при поддержке депутатского корпуса партии.

"Безусловно, праздничные мероприятия будут также организованы и на красивых благоустроенных общественных пространствах, и во дворах района. В эти предновогодние дни наши депутаты, активисты проводят различные новогодние акции, посещают семьи, дарят подарки, исполняют желания детей. Я, например, помогу ребенку с ограниченными возможностями здоровья побывать в музее Автозавода, который он мечтал увидеть. Праздник и новогоднее настроение должны прийти в каждую семью. И мы обязаны сделать так, чтобы ребята как можно дольше верили в чудо и их мечты их исполнялись", - отметил заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Планируется, что в гостях у Деда Мороза в его автозаводской резиденции смогут побывать около тысячи детей. Время встреч с 15.00 до 19.00 в будние дни, с 15.00 до 18.00 в выходные. Для посещения резиденции нужно предварительно записаться по телефону: (8-831) 293-50-71.

Напомним, "Единая Россия" в новогодние праздники проводит традиционную серию акций. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры. Они поздравляют ветеранов, детей, участников СВО и их семьи, вынужденных переселенцев, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.