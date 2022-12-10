Женские трусики из ажура черного цвета

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Кружевные трусики и другие виды, представленные на следующей странице, требуют соблюдения конкретных рекомендаций производителя, если они будут служить владельцу долгое время. Химчистка, глажка, сушка в стиральной машине или отбеливание настоятельно не рекомендуются. Их следует стирать при температуре 30 градусов Цельсия и вручную.
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Женское хлопковое белье – для каждой женщины
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Хлопок - хорошее исходит от природы
Натуральные волокна – союзник кожи человека. Женское хлопковое белье имеет все свои преимущества. Он пропускает воздух и прекрасно впитывает влагу, поэтому не будет вызывать натирания. Отличается прочностью и устойчивостью к растяжению, и в то же время характеризуется высокой гибкостью. Важно отметить, что его можно носить людям, страдающим кожной аллергией, без каких-либо опасений. Инжир из этого природного материала также мягкий на ощупь. Женское хлопковое белье гарантирует необыкновенный комфорт.
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