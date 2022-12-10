Тепличный комплекс "Нижегородский" и его влияние на стабилизацию цен овощной продукции в регионе

Тепличный комбинат "Нижегородский" был создан в 2021 году в целях повышенной интенсификации импортозамещения в области. Сам комплекс демонстрирует значительные результаты по сбору урожая, так как в 2022 году количество тепличных огурцов и помидоров в области достигло 20,4 тысяч тонн. Такие успехи показали прежде всего то, что комбинат увеличил свои производственные мощности практически в два раза. При этом создание нового агропредприятия позволило создать в регионе новые рабочие места, а также вывести регион на новый уровень развития агропромышленных технологий, потому что в комбинате активно применяются современные голландские инновации.

Стоит отметить, что до появления борских теплиц в регионе располагалось только 26 гектаров защищенного грунта, а все комбинаты собирали около 9 тысяч тонн урожая за год. По сути регион долгое время отставал от других территориальных единиц России в сфере развития агропромышленного комплекса. Такая ситуация привела к тому, что власти были вынуждены закупать овощи из-за границы или из других регионов, но импортная продукция обходилась дороже для обычных покупателей.

После появления нового агрокомплекса объемы защищенного грунта в Нижегородской области возросли до 43 гектаров, что позволило полностью обеспечить регион собственной сельскохозяйственной продукцией. Благодаря деятельности тепличного комплекса удалось сохранить потолок цен и замедлить темпы роста стоимости овощей в Нижегородской области. Удалось сократить издержки связанные с транспортировкой продукции. Теперь потребители могут приобретать качественные томаты и огурцы, которые срезаются за день до доставки в магазин.

Большое внимание на предприятии уделяется развитию технологий и улучшению материально-технического оборудования. В теплицах присутствует несколько рассадных блоков, пригодных для молодых и взрослых растений, за которыми можно ухаживать круглый год. Такие возможности стали доступны предприятию с помощью использования специальной системы досвечивания и создания особенного микроклимата внутри тепличного комплекса. Немаловажное значение на устойчивое развитие организации оказывает уровень внедрения компьютерных технологий, с помощью которых в агрокомплексе можно быстро менять уровень освещения, температуры и влажности. В дополнении ко всем технологиям в арсенале предприятия присутствует встроенный искусственный интеллект, с помощью которого возможно рассчитать темпы роста сельскохозяйственных культур.

2022 год стал для Нижегородской области значимым в сфере развития агропромышленного комплекса, так как за это время удалось вдвое увеличить объемы производства овощной тепличной продукции. При этом уровень развития технологических возможностей Борских теплиц значительно превышает мощности других комбинатов региона. Деятельность агропредприятия в конечном итоге привела к улучшению ситуации на овощном рынке Нижегородской области, в связи со снижением средней цены на томаты и огурцы.

Информация взята из ИА "Время Н"

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