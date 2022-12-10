Кто такой врач офтальмолог?

Окулист или офтальмолог является врачом, который занимается диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний глаз. Важно как можно быстрее обратиться к специалисту, когда появляется дискомфорт или ухудшается зрение.

Чем занимается офтальмолог

Офтальмолог проводит профилактику и выявляет большой спектр заболеваний глаз. В профильной https://sokol-rostov.ru/ клинике проводится полноценное обследование на современном оборудовании, что позволяет выявить основные группы заболеваний.

Врач лечит следующие заболевания:

конъюнктивы;

сосудистой оболочки;

сетчатки глаз;

зрительных путей, а также нервов;

мышц глаз;

зрительных расстройств и слепоты;

дрожания глаз.

Чаще всего офтальмологу приходится сталкиваться с дальнозоркостью или близорукостью, травмированием в области глаз, а также инфекционными поражениями. Обращаются пациенты с патологичными состояниями, включая глаукому и катаракту.

Также специалист проводит тщательную диагностику, когда заболевание глаз появляется на фоне проблем с другими органами – сахарный диабет, аллергия, воспаление почек и сосудистые патологии.

Когда требуется консультация у офтальмолога

Чтобы своевременно заметить появление заболевания, важно посещать окулиста не реже раза в год. Это стоит делать даже в случаях, когда зрение и состояние глаз не беспокоит. Профилактические осмотры становятся важным условием быстрого избавления от офтальмологических патологий.

В клинику https://sokol-rostov.ru/specialization/ к специалисту следует обращаться в первую очередь тем, кто находится в группе риска. К ним относятся:

школьники и студенты;

беременные женщины;

больные гипертонией;

страдающие от сахарного диабета;

лица, достигшие 40 лет;

те, кто имеют проблемы со здоровьем глаз.

Внепланово следует посетить офтальмолога при частом появлении лопнувших сосудах и покраснениях слизистой. Также важно попасть на прием к специалисту при выраженном сужении бокового зрения, ощущении резей и болей в глазах, при снижении остроты зрения. Специалист потребуется при травмировании от попадания инородного тела или жидкостей. Внимания требуют зрительные искажения, включая дребезжание, "мушки", появление сдвоенного изображения.

Врач офтальмолог решает проблемы при появлении заболеваний глаз или при ухудшении зрения. Специалист проведет осмотр, выполнит прощупывание, использует специальное оборудование. При своевременном подборе лечения значительно улучшается состояние, а в некоторых случаях можно полностью избавиться от начинающейся болезни.

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