Всероссийский день самбо учреждён в России

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Президент РФ Владимир Путин учредил 16 ноября Днём самбо в России. Об этом сообщает телеканал "360".
Соответствующий указ подписан 19 декабря и уже опубликован в открытых источниках.
Согласно информации, решение о выделении данному виду спорта специального праздника принято в целях его развития и популяризации в стране.
СПРАВКА:
Самбо (сокращение от самозащита без оружия) — советский, а с 1966 года — международный вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный в 1920—1930 годах на основе борьбы дзюдо, джиу-джитсу под руководством инструкторов Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева.
В 1968 году FILA признала самбо третьим стилем борьбы, а в 1973 году самбо включили в программу чемпионатов мира наравне с вольной и классической борьбой. И только 20 июля 2021 года Международный олимпийский комитет впервые признал самбо олимпийским видом спорта.
В 2003 году решением Госкомспорта России самбо официально признано национальным и приоритетным видом спорта в РФ.
Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых видов спорта. Благодаря своей доступности (не требует дорогостоящих спортивных сооружений и экипировки) и роли в социальной жизни общества, самбо развивается во всех субъектах Российской Федерации.
Спорт получил широкое распространение в Нижегородской области, начиная с 1960-х годов. Известные школы самбо есть в Нижнем Новгороде, Кстове, Дзержинске, Выксе, Сарове и других городах. Регион прославили нижегородцы, ставшие в разные годы чемпионами мира: Зяки Умяров, Евгений Есин, Олег Тактаров, Вячеслав Василевский, Раис Рахматуллин - и многие другие.
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