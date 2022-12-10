Глеб Никитин обратился к финалистам Всероссийского конкурса "Иннагрика" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к участникам финала Всероссийского конкурса по агрогенетике "Иннагрика", который ранее стартовал в Нижнем Новгороде.

"Рад, что финал конкурса прошел именно в Нижнем Новгороде на площадках наших ведущих вузов. Технологии, над которыми работают ребята, обладают просто колоссальными перспективами, и именно они будут определять будущее. Здорово, что в числе победителей есть и нижегородские школьники. Надеюсь, что это увлечение позже станет их профессией, и свои знания они будут применять в родном регионе. Все возможности для развития здесь есть", - отметил Глеб Никитин.

По словам замглавы региона Андрея Саносяна, вопросы развития агропромышленного комплекса являются сложной темой, в правительстве региона они находятся на постоянном контроле.

Как отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, ребята продемонстрировали высокий уровень научных разработок.

"Задачи, решавшиеся в финале конкурса "Иннагрика", были очень непростыми, а предложенные решения оказались выше всяких похвал. Каждый раз восхищаюсь нашими ребятами, глубиной, с которой они подходят к проработке вопросов. Будущее – в надежных руках", - сказала она.

В личном индивидуальном зачете среди девятиклассников победил Алексей Ветюгов из школы №70 Нижнего Новгорода. Также он стал победителем в специальной номинации от губернатора Нижегородской области "Преданный амбассадор агрогенетики". Всего в финале "Иннагрики" участвовали четыре учащихся нижегородских школ.