Виктор Потуремский: "Нижегородская область показала успешный пример и имеет потенциал для тиражирования в других регионах" Политика

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу компании "ИНСОМАР", оценил преимущества Регионального совета Нижегородской области - нового формата работы областного правительства с муниципалитетами.

"Региональный совет был создан в Нижегородской области в 2022 году, за образец была взята форма Госсовета. Госсовет — один из новых и, самое главное, современных институтов власти. Идея, которая закладывалась при формировании этого института, состояла в том, чтобы обеспечить прямое взаимодействие разных уровней власти. Прямое взаимодействие необходимо, чтобы найти решения нового качества, которые учтут интересы разных сторон. Формат дает возможность провести более комплексный и качественный анализ государственных проблем, чем в рамках классической властной вертикали.

Госсовет показал свою эффективность. Решения, которые принимаются в границах этого института, соответствуют решениям высокого уровня. Кроме этого, функции и значение Госсовета за прошедшее время расширились, что также говорит о его эффективности. Попытка перенести этот опыт на региональный уровень оказалась успешной. Удалось обеспечить взаимодействие органов МСУ и региональной власти в особом режиме работы по ключевой проблематике. Практической реализацией стратегии моделирования опыта Госсовета на уровне задач конкретного субъекта и стал региональный совет Нижегородской области. ИНСОМАР разрабатывал модерационную и методологическую часть этого формата

Поиск новых форм управления государством — задача для власти всех уровней в условиях расширения губернаторских полномочий и значительного запроса со стороны населения на более качественную коммуникацию с властью, принятие решений с учетом интересов жителей. Нижегородская область показала успешный пример такого поиска и имеет потенциал для тиражирования в других регионах", - отметил Виктор Потуремский.

Как сообщалось ранее, 16-17 декабря в Нижнем Новгороде в новом здании Дома народного единства прошла стратегическая сессия в рамках Регионального совета Нижегородской области.

Состав Регионального совета губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил в конце июля 2022 года. В него вошли 74 представителя органов местного самоуправления, органов исполнительной и законодательной ветвей власти региона и общественности. Также в рамках Регсовета создано восемь профильных комиссий по основным направлениям развития региона, заседания комиссий проходили в течение года.

По итогам стратегической сессии участники рабочих групп представили свои проекты Региональному совету под председательством Глеба Никитина. Глава региона отметил высокий уровень проработки тем, подчеркнув, что «совокупность инициатив Регсовета ляжет в основу актуализированной Стратегии развития региона».