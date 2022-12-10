Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Методы профилактики и лечения свиного гриппа
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2022 16:59  [12] Выставка лучших практик региональной экосистемы образования открылась на Нижегородской ярмарке
20 декабря 2022 16:52  [27] Новогодний снежный городок впервые откроется в Дзержинске 25 декабря
20 декабря 2022 16:44  [42] Запрет на ловлю налима введён в Нижегородской области с 20 декабря
20 декабря 2022 16:26  [79] Школа №156 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта
20 декабря 2022 16:07  [70] Глеб Никитин обратился к финалистам Всероссийского конкурса "Иннагрика"
20 декабря 2022 16:03  [188] Родственникам нижегородца Сергея Франко вручили Орден Мужества
20 декабря 2022 15:40  [114] Одностороннее движение введут на местных проездах улицы Ванеева с 10 января
20 декабря 2022 15:30  [95] Более 75 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за три дня
20 декабря 2022 14:39  [120] Еще 28 парковок в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 21 декабря
20 декабря 2022 14:26  [236] Электробусно-троллейбусная сеть будет создана в Нижнем Новгороде по концессии
Общество

Новогодний снежный городок впервые откроется в Дзержинске 25 декабря

20 декабря 2022 16:52  [27] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новогодний снежный городок возводят около главной елки в Дзержинске. Как сообщили в администрации городского округа, общая площадь объекта составит 300 кв. метров.

Он включает в себя известных сказочных персонажей: это Баба-Яга, Жар-птица и Золотая рыбка, снеговики, сани Деда Мороза, и сам главный новогодний волшебник вместе с внучкой Снегурочкой. В вечернее время весь комплекс разными цветами подсвечивают 40 светодиодных прожекторов.

"В этом году у нас не только украшены все городские парки, центральные улицы и общественные пространства, но и впервые появится снежный городок. Уверен, он станет подарком не только для детей, но и для взрослых. Видел, что многие уже успели оценить скульптуры, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и испытать снежный лабиринт. 25 декабря вместе откроем снежный городок и нашу красивую елку. Приглашаю всех!", – сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Автором снежного городка выступил дзержинский скульптор Павел Верхоносцев. Полностью объект будет готов к 25 декабря.  

Ранее сообщалось, что почти 50 праздничных программ "Новый год в каждый двор" подготовили во всех районах Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph