Новогодний снежный городок впервые откроется в Дзержинске 25 декабря Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новогодний снежный городок возводят около главной елки в Дзержинске. Как сообщили в администрации городского округа, общая площадь объекта составит 300 кв. метров.

Он включает в себя известных сказочных персонажей: это Баба-Яга, Жар-птица и Золотая рыбка, снеговики, сани Деда Мороза, и сам главный новогодний волшебник вместе с внучкой Снегурочкой. В вечернее время весь комплекс разными цветами подсвечивают 40 светодиодных прожекторов.

"В этом году у нас не только украшены все городские парки, центральные улицы и общественные пространства, но и впервые появится снежный городок. Уверен, он станет подарком не только для детей, но и для взрослых. Видел, что многие уже успели оценить скульптуры, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и испытать снежный лабиринт. 25 декабря вместе откроем снежный городок и нашу красивую елку. Приглашаю всех!", – сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Автором снежного городка выступил дзержинский скульптор Павел Верхоносцев. Полностью объект будет готов к 25 декабря.

Ранее сообщалось, что почти 50 праздничных программ "Новый год в каждый двор" подготовили во всех районах Нижнего Новгорода.