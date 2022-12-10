Трое рабочих "Газпром трансгаз Нижний Новгород" погибли при взрыве газопровода в Чувашии. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул №3" со ссылкой на главу Чувашской Республики Олега Николаева.
Согласно информации, на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород ремонтные работы проводили четыре сотрудника линейного производственного управления "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
Из них трое погибли при возгорании газа, водитель уцелел и находится в шоковом состоянии.
Олег Николаев отметил, что данный газопровод не обслуживает территорию Чувашии. Газ по нему перекачивается в страны Европы.
Сроки восстановление работы газопровода пока неизвестны.
Напомним, сообщение о пожаре между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района поступило в МЧС 20 декабря в 13:44. Взрыв произошел на участке подземного газопровода диаметром 1420 мм.
Очевидцы сообщали, что огромный столп огня было хорошо видно более чем за 10 км от места происшествия.
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