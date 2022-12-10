Трое рабочих "Газпром трансгаз Нижний Новгород" погибли при взрыве газопровода в Чувашии Происшествия

Трое рабочих "Газпром трансгаз Нижний Новгород" погибли при взрыве газопровода в Чувашии. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул №3" со ссылкой на главу Чувашской Республики Олега Николаева.

Согласно информации, на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород ремонтные работы проводили четыре сотрудника линейного производственного управления "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Из них трое погибли при возгорании газа, водитель уцелел и находится в шоковом состоянии.

Олег Николаев отметил, что данный газопровод не обслуживает территорию Чувашии. Газ по нему перекачивается в страны Европы.

Сроки восстановление работы газопровода пока неизвестны.

Напомним, сообщение о пожаре между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района поступило в МЧС 20 декабря в 13:44. Взрыв произошел на участке подземного газопровода диаметром 1420 мм.

Очевидцы сообщали, что огромный столп огня было хорошо видно более чем за 10 км от места происшествия.