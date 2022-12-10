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Бизнес

ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 2022

20 декабря 2022 17:34  [71] Бизнес

Команда ВТБ Private Banking стала обладателем ежегодной премии представителей частного банковского обслуживания и управления большими капиталами Wealth Navigator Awards 2022. Банк был награжден сразу в четырех номинациях, а руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрий Брейтенбихер второй год подряд был признан "Банкиром года". 

Награду Wealth Navigator Awards 2022 получила команда Family Office в номинации "Мультисемейный офис". Организаторы премии отметили это направление за высокую налоговую экспертизу, актуальные и альтернативные сервисы и образовательные проекты с ведущими вузами в сфере управления семейным капиталом.

В рамках церемонии банк был также награжден специальной статуэткой "Банк-лидер для HNW и Top Affluent" за успешную интеграцию в единое управление двух бизнес-направлений –  Private Banking и "Привилегия", и внедрение актуальных финансовых инструментов – инвестиционное золото, Mir Pass, рублевые стратегии и другое.

За создание серии мероприятий с глубокой рыночной и продуктовой экспертизой при участии ведущих спикеров банковского рынка ВТБ отмечен еще одной специальной номинацией "VTB Private Banking Club - Лучшее коммуникационное решение для клиентов Private Banking". В этом году банк реализовал для инвесторов в крупных регионах страны проект «Business Navigator», в котором приняли участие более 1600 клиентов банка.

Отдельной номинации "Банкир года" в премии Wealth Navigator Awards 2022 удостоился старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрий Брейтенбихер. Он получил награду за оперативное решение клиентских вопросов в условиях санкционных ограничений, в результате чего 96% депозитов клиенты оставили в ВТБ даже после окончания сроков размещения средств с двузначной доходностью.

 

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Теги:
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