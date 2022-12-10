Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Методы профилактики и лечения свиного гриппа
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2022 18:35  [6] Помещения в четырех ОКН в Нижнем Новгороде будут переданы в областную собственность для восстановления
20 декабря 2022 18:20  [39] "Фабрику процессов эффективного управления" открыли в Шахунье
20 декабря 2022 18:02  [61] Команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место в товарищеском турнире по волейболу на кубок АО "Промис"
20 декабря 2022 17:41  [77] Материалы о геноциде советского народа нацистами будут включены в учебники истории
20 декабря 2022 17:26  [83] Более 20 человек погибли в Нижегородской области на железной дороге в 2022 году
20 декабря 2022 17:18  [85] Архитектурно-художественные концепции улицы Октябрьской и участка проспекта Ленина утверждены в Нижнем Новгороде
20 декабря 2022 16:59  [87] Выставка лучших практик региональной экосистемы образования открылась на Нижегородской ярмарке
20 декабря 2022 16:52  [84] Новогодний снежный городок впервые откроется в Дзержинске 25 декабря
20 декабря 2022 16:44  [122] Запрет на ловлю налима введён в Нижегородской области с 20 декабря
20 декабря 2022 16:26  [127] Школа №156 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта
Общество

Команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место в товарищеском турнире по волейболу на кубок АО "Промис"

20 декабря 2022 18:02  [61] Общество

Команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место в товарищеском турнире по волейболу на кубок АО "Промис". Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Финал товарищеского турнира по волейболу на кубок АО "Промис" состоялся 17 декабря 2022 года. В результате упорной борьбы с противниками команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место.

Участниками турнира стали 16 команд, среди которых команды АО "ПРОМИС", ПФ РГУП, ООО "Рент кар", АО "Нижегородский водоканал", ПАО "НБД-Банк", а также ряда других предприятий и организаций Нижнего Новгорода. Соревнования проходили в период с 01 по 17 декабря 2022 года в спортивном клубе "Авангард" (Нижний Новгород, проспект Гагарина, 164).

Напомним, что 11 ноября 2022 года в ГБУ ФОК "Мещерский" состоялось награждением победителей IV Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района. По итогам всех соревнований в общекомандном зачёте IV-ой Спартакиады Канавинского района команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место.

14 декабря 2022 года в рамках V Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района состоялся турнир по шахматам. Шахматисты АО "Нижегородский водоканал" заняли в турнире второе место.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph