Команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место в товарищеском турнире по волейболу на кубок АО "Промис" Общество

Команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место в товарищеском турнире по волейболу на кубок АО "Промис". Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Финал товарищеского турнира по волейболу на кубок АО "Промис" состоялся 17 декабря 2022 года. В результате упорной борьбы с противниками команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место.

Участниками турнира стали 16 команд, среди которых команды АО "ПРОМИС", ПФ РГУП, ООО "Рент кар", АО "Нижегородский водоканал", ПАО "НБД-Банк", а также ряда других предприятий и организаций Нижнего Новгорода. Соревнования проходили в период с 01 по 17 декабря 2022 года в спортивном клубе "Авангард" (Нижний Новгород, проспект Гагарина, 164).

Напомним, что 11 ноября 2022 года в ГБУ ФОК "Мещерский" состоялось награждением победителей IV Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района. По итогам всех соревнований в общекомандном зачёте IV-ой Спартакиады Канавинского района команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место.

14 декабря 2022 года в рамках V Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района состоялся турнир по шахматам. Шахматисты АО "Нижегородский водоканал" заняли в турнире второе место.