"Фабрику процессов эффективного управления" открыли в Шахунье Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Фабрику процессов эффективного управления" торжественно открыли в Шахунье. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, она стала 14-й в регионе, открывшейся в рамках проекта "Эффективный муниципалитет".

В церемонии открытия приняли участие министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров, глава местного самоуправления городского округа города Шахуньи Олег Дахно, глава местного самоуправления Ветлужского муниципального района Сергей Лавренов, и.о. главы местного самоуправления Тоншаевского муниципального округа Марина Чурашова.

"Фабрики процессов" - это площадки, где сотрудники на привычных для себя процессах обучаются бережливым технологиям, создают проекты, направленные на оптимизацию работы муниципальных органов власти, сокращение временных и материальных затрат. Обучение на "Фабриках процессов" проходят не только муниципальные служащие, но и сотрудники подведомственных организаций – школ, больниц, ФОКов и т.д.

Площадки для продвижения бережливых технологий открываются в районах Нижегородской области при поддержке КУПНО в рамках проекта "Эффективный муниципалитет", который реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Уровень качества работы муниципальных служащих, находящихся на первой линии взаимодействия с гражданами, должен стремительно вырасти в кратчайший срок. Шахунья станет центром консолидации лучших социальных практик муниципалитетов в рамках интеграции принципов устойчивого развития в деятельность органов местного самоуправления", - отметил Сергей Бочаров.

Ранее сообщалось, что сеть "Фабрик процессов" для муниципалитетов полностью сформирована в Нижегородской области.